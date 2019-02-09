

عـدن 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واس

أعلن الجيش اليمني رصد 1062خرقا للهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة بالحديدة، أغسطس الماضي.

وأسفرت تلك الخروقات التي ارتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتم رصدها حتى السادس من فبراير الجاري، عن مقتل 72 مدنيًا وإصابة نحو 469 آخرين، وجراحات بعضهم خطرة.

وأكد مصدر عسكري في الحكومة، أن الخروق الحوثية مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة وتستهدف منازل السكان والأماكن العامة ومواقع الجيش الوطني.

وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسيمة: "إن المليشيا الإرهابية مستمرة في تصعيدها، حيث استهدفت في وقت سابق، البعثة الدولية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، والمسؤولة عن اعادة الانتشار، إضافة إلى قصفها مخازن الغذاء في المدينة.

ودعا المصدر، مكتب المبعوث الأممي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة والجدية من أجل الضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية، للتوقف فورًا عن هذه الانتهاكات والخروق، والالتزام بالاتفاق الذي تقوده الأمم المتحدة بشأن الحديدة.

// انتهى //

13:18ت م

0034



عـدن 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسأعلن الجيش اليمني رصد 1062خرقا للهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة بالحديدة، أغسطس الماضي.وأسفرت تلك الخروقات التي ارتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتم رصدها حتى السادس من فبراير الجاري، عن مقتل 72 مدنيًا وإصابة نحو 469 آخرين، وجراحات بعضهم خطرة.وأكد مصدر عسكري في الحكومة، أن الخروق الحوثية مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة وتستهدف منازل السكان والأماكن العامة ومواقع الجيش الوطني.وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسيمة: "إن المليشيا الإرهابية مستمرة في تصعيدها، حيث استهدفت في وقت سابق، البعثة الدولية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، والمسؤولة عن اعادة الانتشار، إضافة إلى قصفها مخازن الغذاء في المدينة.ودعا المصدر، مكتب المبعوث الأممي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة والجدية من أجل الضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية، للتوقف فورًا عن هذه الانتهاكات والخروق، والالتزام بالاتفاق الذي تقوده الأمم المتحدة بشأن الحديدة.// انتهى //13:18ت م0034

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجيش اليمني يرصد ألفًا واثنين وستين خرقًا لمليشيا الحوثي للهدنة في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.