السعودية اليوم / أمين رابطة العالم الإسلامي يلتقي عدداً من النواب الأمريكيين



نيويورك 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واس

التقى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في نيويورك السيناتور الأمريكي تيد كروز، وذلك ضمن زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقد ثمّن السيناتور تيد كروز جهود رابطة العالم الإسلامي الدولية في نشر الوعي بقيم الاعتدال والمواجهة العميقة لمفاهيم التطرف العنيف والإرهاب، مشيداً ببرامج الرابطة الرامية لتعزيز التعايش والوئام في دول التنوع الديني والإثني.

كما استقبل معالي الدكتور محمد العيسى في مقر إقامته بنيويورك الرئيس السابق للجنة الأمن القومي بمجلس الشيوخ السيناتور جوزف ليبرمان، حيث تم بحث عددٍ من الموضوعات المتعلقة بمواجهة مفاهيم التطرف العنيف والإرهاب، وسُبل تعزيز قيم الوسطية والتعايش حول العالم، ونشر التسامح والحوار مع كافة الحضارات.

إلى ذلك استقبل معالي الدكتور محمد العيسى، عضو الكونغرس عن الحزب الديموقراطي في كاليفورنيا براد شيرمان، حيث جرى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهة أخرى التقى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، المدير التنفيذي لمشروع مكافحة التطرف السفير مارك والاس.

وتم خلال اللقاء بحث سُبل مواجهة التشدد والعنف، ومجابهة الأفكار الضالة والمتطرفة، واستعراض مجالات العمل والتعاون المشترك.

// انتهى //

13:12ت م

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نيويورك 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسالتقى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في نيويورك السيناتور الأمريكي تيد كروز، وذلك ضمن زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.وجرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وقد ثمّن السيناتور تيد كروز جهود رابطة العالم الإسلامي الدولية في نشر الوعي بقيم الاعتدال والمواجهة العميقة لمفاهيم التطرف العنيف والإرهاب، مشيداً ببرامج الرابطة الرامية لتعزيز التعايش والوئام في دول التنوع الديني والإثني.كما استقبل معالي الدكتور محمد العيسى في مقر إقامته بنيويورك الرئيس السابق للجنة الأمن القومي بمجلس الشيوخ السيناتور جوزف ليبرمان، حيث تم بحث عددٍ من الموضوعات المتعلقة بمواجهة مفاهيم التطرف العنيف والإرهاب، وسُبل تعزيز قيم الوسطية والتعايش حول العالم، ونشر التسامح والحوار مع كافة الحضارات.إلى ذلك استقبل معالي الدكتور محمد العيسى، عضو الكونغرس عن الحزب الديموقراطي في كاليفورنيا براد شيرمان، حيث جرى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.من جهة أخرى التقى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، المدير التنفيذي لمشروع مكافحة التطرف السفير مارك والاس.وتم خلال اللقاء بحث سُبل مواجهة التشدد والعنف، ومجابهة الأفكار الضالة والمتطرفة، واستعراض مجالات العمل والتعاون المشترك.// انتهى //13:12ت م0033

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