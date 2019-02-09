السعودية اليوم / حرس الحدود بمكة المكرمة ينقذ غواصين وطفلاً من الغرق



مكة المكرمة 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واس

تمكنت فرق البحث والإنقاذ بقطاع جدة من إنقاذ شخصين نزلا من القارب ليغوصا, وطفلاً من الغرق أثناء سباحته في مسبح أبحر.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة الرائد فارس بن مسفر المالكي أن حرس الحدود 994 تلقى بلاغاً مفاده أن أحد أفراد طاقم قارب نزهة في عرض البحر يبلّغ بفقدان شخصين نزلا من القارب غائصين, حيث باشرت على الفور الدوريات البحرية بقطاع حرس الحدود بجدة بخطة بحث وإنقاذ عاجلة, وتوجيه الدوريات البحرية ودوريات البحث والإنقاذ مع عدد من الغواصين ومسح كامل المنطقة للبحث عنهم, وتم بفضل الله العثور على المفقودين وإنقاذهما وتقديم المساعدة لهما وعمل الإسعافات الأولية والكشف عليهما من قبل الهلال الأحمر السعودي و جميعهما بصحة جيدة ولله الحمد.

وفي ذات السياق بين الرائد المالكي أن فرق البحث والإنقاذ بقطاع جدة تمكنت من إنقاذ طفل يبلغ ثماني سنوات يمني الجنسية من الغرق أثناء سباحته في مسبح أبحر, وعلى الفور تم إنقاذه واستدعاء الهلال الأحمر للكشف عليه وتبين أن حالته الصحية مستقرة ولله الحمد.

ودعا المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة جميع المتنزهين إلى أخذ الحيطة والحذر والانتباه لأطفالهم وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة, مؤكداً ضرورة التزام مرتادي البحر بأنظمة وتعليمات حرس الحدود ولائحة الأمن والسلامة لمزاولة الصيد والغوص والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود ( 994) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

// انتهى //

13:01ت م

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مكة المكرمة 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واستمكنت فرق البحث والإنقاذ بقطاع جدة من إنقاذ شخصين نزلا من القارب ليغوصا, وطفلاً من الغرق أثناء سباحته في مسبح أبحر.وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة الرائد فارس بن مسفر المالكي أن حرس الحدود 994 تلقى بلاغاً مفاده أن أحد أفراد طاقم قارب نزهة في عرض البحر يبلّغ بفقدان شخصين نزلا من القارب غائصين, حيث باشرت على الفور الدوريات البحرية بقطاع حرس الحدود بجدة بخطة بحث وإنقاذ عاجلة, وتوجيه الدوريات البحرية ودوريات البحث والإنقاذ مع عدد من الغواصين ومسح كامل المنطقة للبحث عنهم, وتم بفضل الله العثور على المفقودين وإنقاذهما وتقديم المساعدة لهما وعمل الإسعافات الأولية والكشف عليهما من قبل الهلال الأحمر السعودي و جميعهما بصحة جيدة ولله الحمد.وفي ذات السياق بين الرائد المالكي أن فرق البحث والإنقاذ بقطاع جدة تمكنت من إنقاذ طفل يبلغ ثماني سنوات يمني الجنسية من الغرق أثناء سباحته في مسبح أبحر, وعلى الفور تم إنقاذه واستدعاء الهلال الأحمر للكشف عليه وتبين أن حالته الصحية مستقرة ولله الحمد.ودعا المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة جميع المتنزهين إلى أخذ الحيطة والحذر والانتباه لأطفالهم وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة, مؤكداً ضرورة التزام مرتادي البحر بأنظمة وتعليمات حرس الحدود ولائحة الأمن والسلامة لمزاولة الصيد والغوص والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود ( 994) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.// انتهى //13:01ت م0031

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