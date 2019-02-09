السعودية اليوم / اهتمامات الصحف البريطانية

لندن 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسواصلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، اهتمامها بأخر التطورات بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، مبرزةً تصريح الوزير السابق بمجلس الوزراء البريطاني اللورد أودونيل، بأن بريطانيا ليست متهيئة حاليًا للخروج من الاتحاد الأوروبي، كما أشار إلى أن الاتفاق الذي قدمته رئيسة الوزراء البريطانية بشأن الخروج غير فعال سياسيًا.ولفتت إلى إعلان اللجنة الانتخابية البريطانية، عن ولادة حزب جديد يحمل اسم "حزب بريكست" سيشارك في الانتخابات المقبلة.ونشرت صحف السبت عن الضغوط التي تمارسها بريطانيا على دول نامية لتوقيع اتفاقات تجارية دون تدقيق قبل حلول موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المقرر له 29 مارس المقبل.وسلطت الضوء على آخر التطورات في الأوضاع داخل سوريا، مشيرة إلى القضاء على تواجد آخر جيوب التنظيمات الارهابية في البلاد، فيما يواصل المدنيون الخروج من تلك المناطق.وكشفت الصحف أن هجمات الولايات المتحدة الأمريكية الجوية أسفرت عن مقتل أكثر من 100 من الإرهابيين بالصومال في شهر يناير، في أكبر حصيلة شهرية منذ بدء الولايات المتحدة الأمريكية حملتها العسكرية ضد حركة الشباب الصومالية الإرهابية عام 2007م.ونقلت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيجتمع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في هانوي عاصمة فيتنام يومي 27 و 28 فبراير.وكشفت صحف بريطانيا محاولات ابتزاز، زعم مالك شركة "أمازون" جيف بيزوس، بأنه تعرض لها مؤخرًا، لمنعه من الاستحواذ على صحيفة شعبية أمريكية.// انتهى //12:56ت م0029