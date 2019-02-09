السعودية اليوم / اهتمامات الصحف التونسية



تونس 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واس

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بتوقيع تونس وتركمانستان، اتفاقيتي تعاون في المجالين السياسي والدبلوماسي.

وتناقلت دوليًا.. تأكيد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أنه ماض في مساعي التهدئة بين الأطراف في ليبيا، وأنه يقاوم محاولات جره للنزاع ويحافظ على الحياد، يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، فرض حظر جوي على حركة الطائرات جنوب البلاد، مالم تحصل على تصريح منه كما تم إعلان مناطق الجنوب مناطق عسكرية مغلقة لمواصلة العمليات ضد الإرهاب.

وكتبت صحف السبت عن استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في المواجهات التي اندلعت قرب السياج الحدودي شرق قطاع غزة خلال احتجاجات الجمعة الـ 46 لمسيرات العودة.

وأشارت صحف تونس إلى تأكيد وسائل إعلام إيطالية، أن مجموعة من المحتجين يحملون "السترات الصفراء" سيخرجون اليوم للمرة الأولى للتظاهر وسط البلاد، على غرار احتجاجات فرنسا الأخيرة.

// انتهى //

12:07ت م

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تونس 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بتوقيع تونس وتركمانستان، اتفاقيتي تعاون في المجالين السياسي والدبلوماسي.وتناقلت دوليًا.. تأكيد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أنه ماض في مساعي التهدئة بين الأطراف في ليبيا، وأنه يقاوم محاولات جره للنزاع ويحافظ على الحياد، يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، فرض حظر جوي على حركة الطائرات جنوب البلاد، مالم تحصل على تصريح منه كما تم إعلان مناطق الجنوب مناطق عسكرية مغلقة لمواصلة العمليات ضد الإرهاب.وكتبت صحف السبت عن استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في المواجهات التي اندلعت قرب السياج الحدودي شرق قطاع غزة خلال احتجاجات الجمعة الـ 46 لمسيرات العودة.وأشارت صحف تونس إلى تأكيد وسائل إعلام إيطالية، أن مجموعة من المحتجين يحملون "السترات الصفراء" سيخرجون اليوم للمرة الأولى للتظاهر وسط البلاد، على غرار احتجاجات فرنسا الأخيرة.// انتهى //12:07ت م0024

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