الملك سلمان يوافق على مبادرة الفاتورة المجمعة لتحفيز القطاع الخاص

وافق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على مبادرة الفاتورة المجمعة التي رفعتها الحكومة السعودية ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص.

وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، أن الفاتورة المجمعة تأتي دعمًا للمنشآت وتذليلًا لما قد يعترضها من معوّقات ويسهّل تحقيق أهدافها، وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات.

كما تقدم وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد للموافقة الكريمة على مبادرة الفاتورة المجمعة، والتي جاءت تحفيزًا وتمكينًا للقطاع الخاص وتقديرًا لأدواره التنموية.

وقال الراجحي خلال اللقاء السنوي الخامس عشر للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية: إن هناك عملًا وحراكًا على مسألة الفاتورة المجمعة والرسوم المفروضة على مرافقي العمالة الوافدة.

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على مبادرة الفاتورة المجمعة، ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص.

ووضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الفاتورة المجمعة ضمن حلولها لسداد المقابل المالي للعمال الوافدين، وتشمل تمديد مهلة سداد الفاتورة إلى 6 أشهر، مع إمكان التقسيط على ثلاث دفعات للمنشآت التي ترغب في السداد على دفعات.

والفاتورة المجمعة عبارة عن فروق المقابل للرخص المصدرة قبل الأول من يناير الماضي، وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد هذا التاريخ، ولم يتم احتساب المقابل المالي للوافدين الذين غادروا بتأشيرة خروج نهائي، أو نقل خدمات قبل الأول من يناير الماضي.

وبدأ احتساب المقابل المالي على الوافدين الموجودين فعليًّا في المنشأة، من مطلع العام الحالي 2018، فيما لا تمثل الفروق أي احتساب بأثر رجعي لأي مبلغ، وإنما احتساب دقيق للفترة التي دخلت فيها رخص العمل فترة تطبيق القرار.