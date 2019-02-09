، شاهد بدء جني البطاطس بالدواسر.. الإنتاج يفيض والـ5 كيلو بـ8 ريالات ،

محمد بن مسعود - الدمام - المزروع تجاوز 6 آلاف هكتار والخبرة تلعب دورًا كبيرًا والفوائد عدة ومنوعة

بدأ مزارعو محافظة وادي الدواسر، في جني محصول البطاطس الذي شهد هذا العام فائضًا في معدلات الإنتاج، انعكس إيجابيًّا على أسعاره في مختلف أسواق المملكة، وبلغ سعر الكيس زنة خمسة كيلوجرامات ثمانية ريالات.

وذكر المستثمر في مجال زراعة البطاطس بوادي الدواسر مبارك بن عبدالرحمن الدوسري؛ أن ما زُرع هذا العام في المحافظة تجاوز ستة آلاف هكتار، موضحًا أن الإنتاج هذا العام شهد نجاحًا كبيرًا لأسباب عديدة؛ من أهمها عدم تعرض محافظة وادي الدواسر لموجة برد شديدة، وللخبرة التي اكتسبها المزارعون في تجهيز الأرض، وكمية ومعدلات التقاوي، والتعقيم والتشغيل والري، وكيفية تصميم برامج التسميد والمكافحة.

من جانبه أفاد المستثمر فهاد بن محمد الدوسري، أن وجود ثلاجات التبريد أسهم بشكل كبير في عمليات التخزين ليفي الإنتاج بمتطلبات السوق طوال العام؛ حيث تستوعب الثلاجات لدى بعض الشركات بالمحافظة أكثر من ألف طن.

وأضاف: "تخدم في التخزين صناديق خشبية سعة 1000 كيلوجرام، أو "بالتات" حديدية سعة 1200 كيلوجرام، بالإضافة إلى وجود ساحات ومناطق لدى تلك الشركات للفرز والتدريج والتعبئة".

وعن موسم حصاد البطاطس في وادي الدواسر، كشف الفني الزراعي عبدالرحمن السويس، أن الموسم يبدأ من أواخر شهر "يناير" إلى نهاية "فبراير"، ويمتد أحيانًا ليصل إلى منتصف شهر مارس في بعض المناطق، وقال: "بعض المناطق من منتصف شهر "يناير" إلى نهاية "إبريل"، ويمتد أحيانًا ليصل إلى منتصف شهر "مايو".

وأوضح "السويس" أن متوسط إنتاج الهكتار الواحد من البطاطس يبلغ 40 طنًّا، فيما أشار "مبارك الدوسري" إلى أن وادي الدواسر يشتهر بإنتاج عدد من أنواع البطاطس من أبرزها (أسبونتا)، و(منديال)، و(ليدي أولمبيا)، و(بورن)، ذات قيمة غذائية عالية وتميل ثمرتها إلى اللون الأبيض، لافتًا إلى أن بعض صغار المزارعين يزرع نوعًا يسمّى "ليدي روزتا" الذي يميل لونه إلى الاحمرار.

من جهة أخرى أكد فني التغذية عبدالرحمن بن عبدالله آل حسينة، أن البطاطس تحتوي على عناصر غذائية مهمة للإنسان مثل الفيتامينات، والأملاح المعدنية، والمركبات التي تفيد الجسم كالفسفور والماغنسيوم وحمض الفوليك، ومضادات الأكسدة الغذائية التي تسهم في الوقاية من أمراض الشيخوخة، بالإضافة إلى الألياف الطبيعية المفيدة لصحة الإنسان.