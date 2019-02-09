، 3 مناطق جديدة تدخل خريطة تنبيهات الإنذار_المبكر ،

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دخلت 3 مناطق جديدة دائرة تنبيهات #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة حيث نبّه الإنذار_المبكر مناطق: جازان وعسير والباحة، من حالة تنتهي في السابعة من مساء اليوم.
ونبّه نظام #الإنذار_المبكر منطقة جازان من حالة تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية تشمل محافظات "فيفا، هروب، الريث، الخوبة والأجزاء المجاورة لها" حيث يبدأ الإنذار في الساعة 12:00 اليوم السبت، ويستمر إلى الساعة السابعة من مساء اليوم.
كما نبّهت "الأرصاد" من تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية على منطقة عسير.
وقالت: الإنذار يشمل محافظات "خميس مشيط، أبها، سراة عبيدة، الربوعة، تثليث، النماص، والأجزاء المجاورة لها، ويبدأ في الساعة 12:00 اليوم السبت، ويستمر إلى الساعة السابعة مساءً أيضاً.
إلى ذلك، نبّهت "الأرصاد" من تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية على منطقة الباحة.
وقالت "الهيئة": الإنذار يشمل محافظات "العقيق، الباحة، بلجرشي، والأجزاء المجاورة لها"، ويبدأ في الساعة 12:00 اليوم السبت، ويستمر إلى الساعة 19:00 من اليوم نفسه.
وكانت "الأرصاد" قد أصدرت سلسلة من التنبيهات شملت معظم مناطق المملكة وتتواصل حتى مساء اليوم.
والمزيد من التفاصيل حول التنبيهات السابقة:
https://sabq.org/NpsTrg
3 مناطق جديدة تدخل خريطة تنبيهات الإنذار_المبكرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-09
دخلت 3 مناطق جديدة دائرة تنبيهات #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة حيث نبّه الإنذار_المبكر مناطق: جازان وعسير والباحة، من حالة تنتهي في السابعة من مساء اليوم.
ونبّه نظام #الإنذار_المبكر منطقة جازان من حالة تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية تشمل محافظات "فيفا، هروب، الريث، الخوبة والأجزاء المجاورة لها" حيث يبدأ الإنذار في الساعة 12:00 اليوم السبت، ويستمر إلى الساعة السابعة من مساء اليوم.
كما نبّهت "الأرصاد" من تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية على منطقة عسير.
وقالت: الإنذار يشمل محافظات "خميس مشيط، أبها، سراة عبيدة، الربوعة، تثليث، النماص، والأجزاء المجاورة لها، ويبدأ في الساعة 12:00 اليوم السبت، ويستمر إلى الساعة السابعة مساءً أيضاً.
إلى ذلك، نبّهت "الأرصاد" من تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية على منطقة الباحة.
وقالت "الهيئة": الإنذار يشمل محافظات "العقيق، الباحة، بلجرشي، والأجزاء المجاورة لها"، ويبدأ في الساعة 12:00 اليوم السبت، ويستمر إلى الساعة 19:00 من اليوم نفسه.
وكانت "الأرصاد" قد أصدرت سلسلة من التنبيهات شملت معظم مناطق المملكة وتتواصل حتى مساء اليوم.
والمزيد من التفاصيل حول التنبيهات السابقة:
https://sabq.org/NpsTrg
09 فبراير 2019 - 4 جمادى الآخر 1440
12:45 PM
"الأرصاد": حالة مناخية تنتهي الـ 7 من مساء اليوم
دخلت 3 مناطق جديدة دائرة تنبيهات #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة حيث نبّه الإنذار_المبكر مناطق: جازان وعسير والباحة، من حالة تنتهي في السابعة من مساء اليوم.
ونبّه نظام #الإنذار_المبكر منطقة جازان من حالة تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية تشمل محافظات "فيفا، هروب، الريث، الخوبة والأجزاء المجاورة لها" حيث يبدأ الإنذار في الساعة 12:00 اليوم السبت، ويستمر إلى الساعة السابعة من مساء اليوم.
كما نبّهت "الأرصاد" من تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية على منطقة عسير.
وقالت: الإنذار يشمل محافظات "خميس مشيط، أبها، سراة عبيدة، الربوعة، تثليث، النماص، والأجزاء المجاورة لها، ويبدأ في الساعة 12:00 اليوم السبت، ويستمر إلى الساعة السابعة مساءً أيضاً.
إلى ذلك، نبّهت "الأرصاد" من تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية على منطقة الباحة.
وقالت "الهيئة": الإنذار يشمل محافظات "العقيق، الباحة، بلجرشي، والأجزاء المجاورة لها"، ويبدأ في الساعة 12:00 اليوم السبت، ويستمر إلى الساعة 19:00 من اليوم نفسه.
وكانت "الأرصاد" قد أصدرت سلسلة من التنبيهات شملت معظم مناطق المملكة وتتواصل حتى مساء اليوم.
والمزيد من التفاصيل حول التنبيهات السابقة:
https://sabq.org/NpsTrg
، 3 مناطق جديدة تدخل خريطة تنبيهات الإنذار_المبكر ،
المصدر : الخليج 365
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