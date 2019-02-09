، 3 مناطق جديدة تدخل خريطة تنبيهات الإنذار_المبكر ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الأرصاد": حالة مناخية تنتهي الـ 7 من مساء اليوم

دخلت 3 مناطق جديدة دائرة تنبيهات #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة حيث نبّه الإنذار_المبكر مناطق: جازان وعسير والباحة، من حالة تنتهي في السابعة من مساء اليوم.

ونبّه نظام #الإنذار_المبكر منطقة جازان من حالة تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية تشمل محافظات "فيفا، هروب، الريث، الخوبة والأجزاء المجاورة لها" حيث يبدأ الإنذار في الساعة 12:00 اليوم السبت، ويستمر إلى الساعة السابعة من مساء اليوم.

كما نبّهت "الأرصاد" من تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية على منطقة عسير.

وقالت: الإنذار يشمل محافظات "خميس مشيط، أبها، سراة عبيدة، الربوعة، تثليث، النماص، والأجزاء المجاورة لها، ويبدأ في الساعة 12:00 اليوم السبت، ويستمر إلى الساعة السابعة مساءً أيضاً.

إلى ذلك، نبّهت "الأرصاد" من تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية على منطقة الباحة.

وقالت "الهيئة": الإنذار يشمل محافظات "العقيق، الباحة، بلجرشي، والأجزاء المجاورة لها"، ويبدأ في الساعة 12:00 اليوم السبت، ويستمر إلى الساعة 19:00 من اليوم نفسه.

وكانت "الأرصاد" قد أصدرت سلسلة من التنبيهات شملت معظم مناطق المملكة وتتواصل حتى مساء اليوم.

والمزيد من التفاصيل حول التنبيهات السابقة:

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