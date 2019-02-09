، قتيل و104 جرحى في تصادم قطارين في إسبانيا ،

قُتل سائق قطار وأصيب 104 ركّاب، بينهم أربعة جروحهم خطيرة، جراء تصادم قطارين على أطراف برشلونة شمال شرقي إسبانيا، وفقًا لشركة سكة الحديد وأجهزة الطوارئ، حسب وكالة أنباء "فرانس برس".
ووقع الحادث خلال ساعة الذروة بعد ظهر أمس الجمعة، قرب كاستيالي على بعد 50 كلم تقريبًا عن العاصمة الكاتالونية، وفقًا لبيانٍ لشركة رينفيه الوطنية للسكك الحديد.
وأودى التصادم بين مقدمتَي القطارين بحياة السائق البالغ من العمر 26 عامًا، وتسبب في إصابة أربعة ركّاب بجروح بالغة و100 آخرين بجروح طفيفة، وفق ما أكدته أجهزة الطوارئ على "تويتر"، ولم يصب 65 شخصًا بأذى.
وأكدت شركة رينفيه بدء التحقيقات لكشف أسباب الحادث.
في نوفمبر الماضي قُتل شخص وجُرح 49 آخرين على نفس خط القطار عندما تسبّب انهيار أتربة في خروج القطار عن سكته.
قتيل و104 جرحى في تصادم قطارين في إسبانياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-09
قُتل سائق قطار وأصيب 104 ركّاب، بينهم أربعة جروحهم خطيرة، جراء تصادم قطارين على أطراف برشلونة شمال شرقي إسبانيا، وفقًا لشركة سكة الحديد وأجهزة الطوارئ، حسب وكالة أنباء "فرانس برس".
ووقع الحادث خلال ساعة الذروة بعد ظهر أمس الجمعة، قرب كاستيالي على بعد 50 كلم تقريبًا عن العاصمة الكاتالونية، وفقًا لبيانٍ لشركة رينفيه الوطنية للسكك الحديد.
وأودى التصادم بين مقدمتَي القطارين بحياة السائق البالغ من العمر 26 عامًا، وتسبب في إصابة أربعة ركّاب بجروح بالغة و100 آخرين بجروح طفيفة، وفق ما أكدته أجهزة الطوارئ على "تويتر"، ولم يصب 65 شخصًا بأذى.
وأكدت شركة رينفيه بدء التحقيقات لكشف أسباب الحادث.
في نوفمبر الماضي قُتل شخص وجُرح 49 آخرين على نفس خط القطار عندما تسبّب انهيار أتربة في خروج القطار عن سكته.
09 فبراير 2019 - 4 جمادى الآخر 1440
12:53 PM
بينهم أربعة إصابتهم خطيرة
قُتل سائق قطار وأصيب 104 ركّاب، بينهم أربعة جروحهم خطيرة، جراء تصادم قطارين على أطراف برشلونة شمال شرقي إسبانيا، وفقًا لشركة سكة الحديد وأجهزة الطوارئ، حسب وكالة أنباء "فرانس برس".
ووقع الحادث خلال ساعة الذروة بعد ظهر أمس الجمعة، قرب كاستيالي على بعد 50 كلم تقريبًا عن العاصمة الكاتالونية، وفقًا لبيانٍ لشركة رينفيه الوطنية للسكك الحديد.
وأودى التصادم بين مقدمتَي القطارين بحياة السائق البالغ من العمر 26 عامًا، وتسبب في إصابة أربعة ركّاب بجروح بالغة و100 آخرين بجروح طفيفة، وفق ما أكدته أجهزة الطوارئ على "تويتر"، ولم يصب 65 شخصًا بأذى.
وأكدت شركة رينفيه بدء التحقيقات لكشف أسباب الحادث.
في نوفمبر الماضي قُتل شخص وجُرح 49 آخرين على نفس خط القطار عندما تسبّب انهيار أتربة في خروج القطار عن سكته.
، قتيل و104 جرحى في تصادم قطارين في إسبانيا ،
المصدر : الخليج 365
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