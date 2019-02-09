، سعيد عبدالله آل مرجان إلى رحمة الله ،

محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى سعيد عبدالله آل مرجان الواهبي الشهراني، وتمّت الصلاة عليه يوم أمس الجمعة بالحرم المكي.

ونعت قبيلة بني واهب والدرعاء وآل منزوعة خاصة وآل مرجان الفقيدـ سائلين الله أن يتغمّده بواسع رحمته ويوسع مدخله؛ إنه على كل شيء قدير.