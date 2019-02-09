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محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى سعيد عبدالله آل مرجان الواهبي الشهراني، وتمّت الصلاة عليه يوم أمس الجمعة بالحرم المكي.
ونعت قبيلة بني واهب والدرعاء وآل منزوعة خاصة وآل مرجان الفقيدـ سائلين الله أن يتغمّده بواسع رحمته ويوسع مدخله؛ إنه على كل شيء قدير.
سعيد عبدالله آل مرجان إلى رحمة اللهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-09
انتقل إلى رحمة الله تعالى سعيد عبدالله آل مرجان الواهبي الشهراني، وتمّت الصلاة عليه يوم أمس الجمعة بالحرم المكي.
ونعت قبيلة بني واهب والدرعاء وآل منزوعة خاصة وآل مرجان الفقيدـ سائلين الله أن يتغمّده بواسع رحمته ويوسع مدخله؛ إنه على كل شيء قدير.
09 فبراير 2019 - 4 جمادى الآخر 1440
12:27 PM
انتقل إلى رحمة الله تعالى سعيد عبدالله آل مرجان الواهبي الشهراني، وتمّت الصلاة عليه يوم أمس الجمعة بالحرم المكي.
ونعت قبيلة بني واهب والدرعاء وآل منزوعة خاصة وآل مرجان الفقيدـ سائلين الله أن يتغمّده بواسع رحمته ويوسع مدخله؛ إنه على كل شيء قدير.
، سعيد عبدالله آل مرجان إلى رحمة الله ،
المصدر : الخليج 365
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