، "أسرار رياضة الطالبات بالطائف".. كاراتيه وسلة وكرة قدم أيضًا! ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفتها "عاشور" وقالت: غرس مفاهيم وبناء أجسام تخدم الدين والوطن بقوة

كشفت وكيلة عميد شؤون الطلاب للأنشطة الطلابية بجامعة الطائف الدكتورة أمل عاشور، أن عدد الطالبات المنتسبات للنادي الرياضي بلغ 4950 طالبة، من إجمالي عدد طالبات الجامعة الحالي البالغ 36097 طالبة.

وأوضحت "عاشور"، في تقرير عن الرياضة النسائية بجامعة الطائف، حصلت "الخليج 365" على نسخة منه؛ أن عدد المسجلات بحصص الكاراتيه بلغ 877 طالبة، بينما تشارك في رياضة كرة القدم 104 طالبات، وفي كرة السلة 132 طالبة، وفي تنس الطاولة 14 طالبة فقط، فيما خضعت 550 طالبة لبرنامج متابعة التغذية والحميات الغذائية، واستجابت 360 طالبة للحمية، كما خضعت 320 طالبة للعلاج الطبيعي.

وجاء الكشف عن هذه الإحصاءات بعد إعلان جامعة الطائف الأسبوع الماضي عن إطلاق حصص تدريبية في أساسيات الكاراتيه، ودورتين في أساسيات كرتَي القدم والسلة، في مبنى الأنشطة (20) بشطر الطالبات.

ودعت الجامعة من خلال الإعلان الراغبات في الالتحاق بهذه الحصص والدورات الرياضية؛ إلى إحضار الزي الخاص بالكاراتيه ولباس رياضي مريح لمزاولة رياضتي كرتي القدم والسلة، إضافة إلى الحذاء الرياضي المناسب لكل رياضة.

وأكدت وكيلة شؤون الطالبات بجامعة الطائف، أن أنشطة الرياضة النسائية بالجامعة تهدف إلى بث الروح الرياضية بين طالبات الجامعة، وإتاحة الفرصة لهن للمنافسة الشريفة، وتشجيع المواهب الرياضية والعمل على تنميتها، وتكوين المنتخبات الرياضية في الألعاب الفردية والجماعية، وإقامة المباريات والمسابقات والمهرجانات الرياضية بين طالبات الجامعة والمؤسسات الرياضية الأخرى.

ونوهت "عاشور" إلى أن أهداف برامج الرياضة النسائية بجامعة الطائف تشمل غرس وتنمية المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي بين طالبات الجامعة، وإكسابهن المهارات والقدرات الحركية المستندة إلى القواعد الرياضية والصحية لبناء الجسم السليم حتى تؤدي واجباتها في خدمة دينها ووطنها ومجتمعها بقوة وثبات، ونشر الوعي الرياضي الموجه إلى ممارسة الرياضة لكسب اللياقة البدنية والنشاط الدائم، والعمل بروح الفريق الواحد وإدراك البعد التربوي الصحيح للمنافسات الرياضية.

كما نوهت إلى أن تلك الأهداف تشمل تنمية الاتجاهات الاجتماعية السليمة والسلوك القويم عن طريق بعض المواقف في الألعاب الفردية والجماعية، وإكساب الطالبات الثقة بالنفس وتنمية الروح الرياضية، والمساهمة في التخلص من التوتر النفسي، وتفريغ الانفعالات واستنفاد الطاقة الزائدة وإشباع الحاجات النفسية، والتكيف الاجتماعي، وتحقيق الذات للمشتركات في الأنشطة الرياضية، وتقدير أهمية استثمار وقت الفراغ بالأنشطة الرياضية المفيدة، ورفع مستوى الكفاءة البدنية لطالبات الجامعة عن طريق إعطائهم جرعات مناسبة من التمرينات التي تنمي الجسم وتحافظ على القوام السليم.

وبينت "عاشور" أن عمادة شؤون الطلاب بشطر الطالبات تقدم العديد من برامج الأنشطة الرياضية المختلفة والترفيهية؛ منها البرامج الداخلية لعضوات هيئة التدريس والموظفات، تشمل: برامج وبطولات رياضية متنوعة جماعية وفردية لجميع طالبات ومنسوبات الجامعة، كسباق الجري السنوي وبطولة الشطرنج.

وأشارت إلى تقديم أنشطة رياضية أخرى للطالبات، تضم: خماسيات كرة قدم، ودوري كرة القدم، ودوري كرة الطائرة، وكرة اليد، وتنس الطاولة، والبلياردو، والشطرنج، والتنس الأرضي، وسباق الجري واليوم الرياضي المفتوح، إضافة إلى ندوات ودورات للتوعية الثقافية الرياضية.

كما أشارت إلى وجود برامج لتدريب منتخبات الجامعة الرياضية للمشاركة في المسابقات والبطولات الخارجية، ووحدة للعلاج والتأهيل الرياضي خاصة بجميع منسوبات الجامعة (عضوات هيئة تدريس، موظفات، وطالبات)، موضحة أن المقرات الرياضية في شطر الطالبات تشمل أربع صالات رياضية، وملعبًا داخليًّا، وملعبًا خارجيًّا.

وعن عدد الفرق الرياضية في شطر الطالبات: ذكرت وكيلة شؤون الطالبات بجامعة الطائف، أن عدد الفرق الفعلية بشطر الطالبات هو: خمس فرق لكرة القدم، وست فرق لكرة السلة، وجميعها تضم طالبات من مختلف الكليات بالجامعة، مشيرة إلى أنه سيتم إخضاع المسجلات حديثًا للبرنامجين التدريبيين الخاصين بكرتي القدم والسلة وتشكيل فرق جديدة وفقًا لذلك.

وأكدت أن المسجلات في كل رياضة يخضعن لدورات تأسيسية في أساسيات كرة القدم وكرة السلة، وحصص تدريبية في تعليم الكاراتيه بواقع ثلاث حصص أسبوعية لكل مجموعة، مع مدربات مؤهلات من منسوبات النادي الرياضي أو عضوات هيئة تدريس قسم علوم الرياضة.

وتسعى جامعة الطائف من خلال أنشطتها الطلابية المختلفة في شطري الطلاب والطالبات، ومنها الأنشطة الرياضية؛ إلى الإسهام في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 (مجتمع حيوي بيئته عامرة)، من خلال بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط صحي، ورفع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعيًّا من 13 إلى 40 في المئة.

كما تسعى إلى مواكبة توجهات برنامج جودة الحياة 2020، الذي يعد أحد برامج تحقيق الرؤية، ويُعنى بتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن؛ إذ إن أول أهداف البرنامج المباشرة تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع، انطلاقًا من أن توفير الفرص للمواطنين والمقيمين لممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة بشكل منتظم له أثر مباشر على العديد من الأصعدة، أبرزها الصحة والاقتصاد والأداء الرياضي والتماسك الاجتماعي.