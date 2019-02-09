، الهند.. خمور مغشوشة تنهي حياة 39 شخصًا وتصيب 27 آخرين ،

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محمد بن مسعود - الدمام - لقي 39 شخصًا حتفهم في الهند، وأصيب 27 آخرون بسبب شرب خمور احتوت على ميثانول سام في عدة قرى بشمال البلاد.
وقال أشوك كومار، وهو ضابط بارز بالشرطة، إن 26 شخصا لقوا حتفهم في حادثين منفصلين في ولاية أوتار براديش على بعد 306 كيلومترات شرقي العاصمة نيودلهي، في حين لقي 13 آخرون حتفهم في ولاية أوتاراخاند المجاورة.
وأضاف كومار بحسب سكاي نيوز عربية: أن الضحايا استهلكوا الخمور أثناء احتفال تقليدي.
وألقت الشرطة القبض على ثمانية من المشتبه بتورطهم في تداول الخمور الملوثة، في حين علقت الحكومات الإقليمية عمل 35 مسؤولًا بينهم 12 من الشرطة.
وتعتبر حالات الوفاة بسبب الكحول المعدّ بشكل غير مشروع شائعة في الهند؛ لأن الفقراء لا يستطيعون تحمل تكاليف الخمور التجارية المرخصة.
وتعد الخمور غير المشروعة رخيصة وغالبًا ما يضاف لها مواد كيميائية مثل المبيدات الحشرية؛ لزيادة فعاليتها.
الهند.. خمور مغشوشة تنهي حياة 39 شخصًا وتصيب 27 آخرينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-09
لقي 39 شخصًا حتفهم في الهند، وأصيب 27 آخرون بسبب شرب خمور احتوت على ميثانول سام في عدة قرى بشمال البلاد.
وقال أشوك كومار، وهو ضابط بارز بالشرطة، إن 26 شخصا لقوا حتفهم في حادثين منفصلين في ولاية أوتار براديش على بعد 306 كيلومترات شرقي العاصمة نيودلهي، في حين لقي 13 آخرون حتفهم في ولاية أوتاراخاند المجاورة.
وأضاف كومار بحسب سكاي نيوز عربية: أن الضحايا استهلكوا الخمور أثناء احتفال تقليدي.
وألقت الشرطة القبض على ثمانية من المشتبه بتورطهم في تداول الخمور الملوثة، في حين علقت الحكومات الإقليمية عمل 35 مسؤولًا بينهم 12 من الشرطة.
وتعتبر حالات الوفاة بسبب الكحول المعدّ بشكل غير مشروع شائعة في الهند؛ لأن الفقراء لا يستطيعون تحمل تكاليف الخمور التجارية المرخصة.
وتعد الخمور غير المشروعة رخيصة وغالبًا ما يضاف لها مواد كيميائية مثل المبيدات الحشرية؛ لزيادة فعاليتها.
09 فبراير 2019 - 4 جمادى الآخر 1440
12:29 PM
لقي 39 شخصًا حتفهم في الهند، وأصيب 27 آخرون بسبب شرب خمور احتوت على ميثانول سام في عدة قرى بشمال البلاد.
وقال أشوك كومار، وهو ضابط بارز بالشرطة، إن 26 شخصا لقوا حتفهم في حادثين منفصلين في ولاية أوتار براديش على بعد 306 كيلومترات شرقي العاصمة نيودلهي، في حين لقي 13 آخرون حتفهم في ولاية أوتاراخاند المجاورة.
وأضاف كومار بحسب سكاي نيوز عربية: أن الضحايا استهلكوا الخمور أثناء احتفال تقليدي.
وألقت الشرطة القبض على ثمانية من المشتبه بتورطهم في تداول الخمور الملوثة، في حين علقت الحكومات الإقليمية عمل 35 مسؤولًا بينهم 12 من الشرطة.
وتعتبر حالات الوفاة بسبب الكحول المعدّ بشكل غير مشروع شائعة في الهند؛ لأن الفقراء لا يستطيعون تحمل تكاليف الخمور التجارية المرخصة.
وتعد الخمور غير المشروعة رخيصة وغالبًا ما يضاف لها مواد كيميائية مثل المبيدات الحشرية؛ لزيادة فعاليتها.
، الهند.. خمور مغشوشة تنهي حياة 39 شخصًا وتصيب 27 آخرين ،
المصدر : الخليج 365
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