شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: إنقاذ طفل من الغرق بـ«أبحر».. وغواصَيْن فُقِدا في عرض البحر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة للمديرية العامة لحرس الحدود بقطاع جدة، من إنقاذ طفل يمني يبلغ من العمر (8 أعوام)، من الغرق أثناء سباحته في مسبح أبحر.

وأوضح المتحدث باسم قيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة الرائد فارس بن مسفر المالكي، أنه أثناء متابعة دورية البحث والإنقاذ لعملها المعتاد في الموقع، شاهدت طفلا يتعرض لحالة غرق، وعلى الفور تم إنقاذه واستدعاء الهلال الأحمر للكشف عليه، وتبين أن حالته الصحية مستقرة ولله الحمد.

وأهاب المتحدث باسم قيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، بجميع المتنزهين أخذ الحيطة والحذر والانتباه لأطفالهم وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ، مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة، متمنيا السلامة للجميع.

وفي سياق آخر، أوضح المتحدث باسم قيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، أنه ورد لهاتف حرس الحدود (994) بلاغ مفاده أن أحد أفراد طاقم قارب نزهة في عرض البحر يبلغ بفقدان المرافقين له، وهما شخصان نزلا من القارب لممارسة الغوص.

وأضاف أنه على الفور تمت مباشرة الدوريات البحرية بقطاع حرس الحدود في جدة بخطة بحث وإنقاذ عاجلة، وتوجيه الدوريات البحرية ودوريات البحث والإنقاذ مع عدد من الغواصين، ومسح كامل المنطقة للبحث عنهم، وتم بفضل الله العثور على المفقودين وإنقاذهما وتقديم المساعدة لهما، وعمل الإسعافات الأولية والكشف عليهما من قبل الهلال الأحمر السعودي، وجميعهم بصحة جيدة.

ودعا الرائد المالكي إلى ضرورة التزام مرتادي البحر بأنظمة وتعليمات حرس الحدود ولائحة الأمن والسلامة لمزاولة الصيد والغوص، مؤكدا ضرورة التواصل مع حرس الحدود عبر الرقم (994) للإبلاغ عن أي حالة طارئة لا سمح الله.