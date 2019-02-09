محمد بن مسعود - الدمام - صدرت الموافقة الكريمة على ترقية مدير شعبة مرور محافظة صبيا توفيق بن محمد النعمي إلى رتبة "رائد". ويعد الرائد "النعمي" من الكفاءات القيادية بإدارة مرور منطقة جازان؛ من خلال تقلّده للعديد من المناصب القيادية. وأبدى الرائد "النعمي" سعادته بالثقة الملكية الكريمة، واعدًا ببذل المزيد من العطاء في الفترة المقبلة بإذن الله. "النعمي" إلى رتبة رائد بمرور صبيا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-09 صدرت الموافقة الكريمة على ترقية مدير شعبة مرور محافظة صبيا توفيق بن محمد النعمي إلى رتبة "رائد". ويعد الرائد "النعمي" من الكفاءات القيادية بإدارة مرور منطقة جازان؛ من خلال تقلّده للعديد من المناصب القيادية. وأبدى الرائد "النعمي" سعادته بالثقة الملكية الكريمة، واعدًا ببذل المزيد من العطاء في الفترة المقبلة بإذن الله. 09 فبراير 2019 - 4 جمادى الآخر 1440 11:38 AM صدرت الموافقة الكريمة على ترقية مدير شعبة مرور محافظة صبيا توفيق بن محمد النعمي إلى رتبة "رائد". ويعد الرائد "النعمي" من الكفاءات القيادية بإدارة مرور منطقة جازان؛ من خلال تقلّده للعديد من المناصب القيادية. وأبدى الرائد "النعمي" سعادته بالثقة الملكية الكريمة، واعدًا ببذل المزيد من العطاء في الفترة المقبلة بإذن الله. ، "النعمي" إلى رتبة رائد بمرور صبيا ،

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