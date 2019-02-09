، الطائف.. "بلدية بني سعد" تواصل جولاتها على المطاعم وترصد عدة مخالفات ،

محمد بن مسعود - الدمام - واصلت بلدية بني سعد بمحافظة ميسان جنوبي الطائف، جولاتها التفتيشية والرقابية على المطاعم؛ حيث رُصدت الكثير من المخالفات، وتدني مستوى النظافة لديها، فيما قام مراقبو البلدية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المطاعم المُخالفة، كما تم إنذار بعضها لرفع مستوى النظافة وسلامة ما يُقدم للمُستهلك.

وكانت بلدية بني سعد قد واصلت جولاتها الرقابية ضمن حملة "غذاؤكم أمانة" على المنشآت الغذائية؛ حيث تم رصد عدد من المخالفات شملت تدني مستوى النظافة، وانتهاء صلاحية بعض المنتجات؛ حيث جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين وفقًا للأنظمة.