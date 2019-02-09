، نزيف الودائع يُغرق البنوك القطرية في الديون ويضع الدوحة بـ"مأزق" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بيانات رسمية تكشف أزمة سحب السيولة المحلية واستثمارها في الخارج

بعد أكثر من 600 يوم من موقف الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب من "الدوحة"، تتزايد يوماً بعد يوم أزمات الاقتصاد القطري؛ ما دفع "الدوحة" إلى تكثيف التوجه لأسواق الدين.

فبينما تشهد البنوك القطرية نزيفاً حادّاً في ودائعها، وتواصل خطواتها لتعويض نقص السيولة عبر بوابة الاقتراض، بعد تراجع مؤشرات الاقتصاد، نقلت "رويترز" عن الرئيس التنفيذي للبنك التجاري القطري أنّه سيتم إصدار سندات مقومة بالدولار الأسترالي بما يتراوح بين 200 و250 مليون دولار خلال الأشهر القليلة المقبلة.

كما قال مصرف قطر المركزي، في بيان رسمي، الأسبوع الجاري: إنّه أصدر نيابة عن الحكومة أذون خزانة، وفقدت البنوك العاملة في قطر ودائع عملاء وحكومة بلغت قيمتها 12.8 مليار ريال "3.51 مليارات دولار"، خلال العام الماضي 2018 مقارنة بنهاية 2017.

ونقلت "البيان" الإماراتية، اليوم السبت، بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، تؤكد تراجع ودائع البنوك العاملة في قطر 810.2 مليارات ريال "222.7 مليار دولار" حتى نهاية ديسمبر 2018، مقارنة بشهر ديسمبر 2017، تراجعت ودائع البنوك العاملة في قطر، نزولاً من 823 مليار ريال قطري "226.22 مليار دولار"، وفق البيانات الرسمية.

وضغطت الحاجة إلى السيولة على ودائع البنوك العاملة في قطر، مع ارتفاع وتيرة الاقتصاد الحكومي من السوق المحلية، سواء أكان اقتراضًا مباشرًا أم إصدار أدوات دين محلية "سندات، صكوك، أذون".

وكشفت بيانات رسمية عن أن قطر زادت من عمليات سحب السيولة من السوق المحلية، لتعيد استثمارها في الخارج؛ ما أدى إلى أزمة محلية.