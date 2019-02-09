، بينها الرياض .. حالة التقلبات تتواصل وتسيطر على أجواء 5 مناطق ،

- 1/2
- 2/2
أكدت #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة صباح اليوم السبت، استمرار تأثر معظم مناطق #المملكة -بمشيئة الله تعالى- برياح مثيرة للأتربة والغبار وأمطار وانخفاض في درجات الحرارة؛ داعية إلى متابعة التنبيهات التي يصدرها نظام #الإنذار_المبكر.
وأصدرت الهيئة تنبيهات متقدمة شملت 5 مناطق، وذلك لحالات مناخية تتواصل على مدار اليوم؛ حيث صدر تنبيه للمنطقة الشرقية من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، في حالة تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء السبت.
كما صدر تنبيه متقدم لمنطقة المدينة المنوّرة بهطول أمطار رعدية متوسطة، ورياح نشطة، تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية، في حالة تستمر للثامنة من مساء اليوم.
كما صدر تنبيه متقدم لمنطقتَي الرياض والقصيم من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد، ورياح نشطة، تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية، في حالة تستمر للعاشرة مساء اليوم.
ونبّهت "الأرصاد" منطقة مكة المكرّمة باستمرار هطول أمطار رعدية ورياح نشطة، تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل: جدة ورابغ وذهبان وعسفان وأبحر ومكة المكرّمة والطائف وبحرة والأجزاء المجاورة، في حالة تستمر حتى الخامسة من مساء السبت.
بينها الرياض .. حالة التقلبات تتواصل وتسيطر على أجواء 5 مناطقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-09
أكدت #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة صباح اليوم السبت، استمرار تأثر معظم مناطق #المملكة -بمشيئة الله تعالى- برياح مثيرة للأتربة والغبار وأمطار وانخفاض في درجات الحرارة؛ داعية إلى متابعة التنبيهات التي يصدرها نظام #الإنذار_المبكر.
وأصدرت الهيئة تنبيهات متقدمة شملت 5 مناطق، وذلك لحالات مناخية تتواصل على مدار اليوم؛ حيث صدر تنبيه للمنطقة الشرقية من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، في حالة تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء السبت.
كما صدر تنبيه متقدم لمنطقة المدينة المنوّرة بهطول أمطار رعدية متوسطة، ورياح نشطة، تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية، في حالة تستمر للثامنة من مساء اليوم.
كما صدر تنبيه متقدم لمنطقتَي الرياض والقصيم من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد، ورياح نشطة، تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية، في حالة تستمر للعاشرة مساء اليوم.
ونبّهت "الأرصاد" منطقة مكة المكرّمة باستمرار هطول أمطار رعدية ورياح نشطة، تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل: جدة ورابغ وذهبان وعسفان وأبحر ومكة المكرّمة والطائف وبحرة والأجزاء المجاورة، في حالة تستمر حتى الخامسة من مساء السبت.
09 فبراير 2019 - 4 جمادى الآخر 1440
11:08 AM
عبر رياح مثيرة للأتربة والغبار وأمطار وانخفاض في درجات الحرارة
أكدت #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة صباح اليوم السبت، استمرار تأثر معظم مناطق #المملكة -بمشيئة الله تعالى- برياح مثيرة للأتربة والغبار وأمطار وانخفاض في درجات الحرارة؛ داعية إلى متابعة التنبيهات التي يصدرها نظام #الإنذار_المبكر.
وأصدرت الهيئة تنبيهات متقدمة شملت 5 مناطق، وذلك لحالات مناخية تتواصل على مدار اليوم؛ حيث صدر تنبيه للمنطقة الشرقية من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، في حالة تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء السبت.
كما صدر تنبيه متقدم لمنطقة المدينة المنوّرة بهطول أمطار رعدية متوسطة، ورياح نشطة، تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية، في حالة تستمر للثامنة من مساء اليوم.
كما صدر تنبيه متقدم لمنطقتَي الرياض والقصيم من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد، ورياح نشطة، تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية، في حالة تستمر للعاشرة مساء اليوم.
ونبّهت "الأرصاد" منطقة مكة المكرّمة باستمرار هطول أمطار رعدية ورياح نشطة، تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل: جدة ورابغ وذهبان وعسفان وأبحر ومكة المكرّمة والطائف وبحرة والأجزاء المجاورة، في حالة تستمر حتى الخامسة من مساء السبت.
، بينها الرياض .. حالة التقلبات تتواصل وتسيطر على أجواء 5 مناطق ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بينها الرياض .. حالة التقلبات تتواصل وتسيطر على أجواء 5 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.