، بينها الرياض .. حالة التقلبات تتواصل وتسيطر على أجواء 5 مناطق ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر رياح مثيرة للأتربة والغبار وأمطار وانخفاض في درجات الحرارة

أكدت #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة صباح اليوم السبت، استمرار تأثر معظم مناطق #المملكة -بمشيئة الله تعالى- برياح مثيرة للأتربة والغبار وأمطار وانخفاض في درجات الحرارة؛ داعية إلى متابعة التنبيهات التي يصدرها نظام #الإنذار_المبكر.

وأصدرت الهيئة تنبيهات متقدمة شملت 5 مناطق، وذلك لحالات مناخية تتواصل على مدار اليوم؛ حيث صدر تنبيه للمنطقة الشرقية من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، في حالة تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء السبت.

كما صدر تنبيه متقدم لمنطقة المدينة المنوّرة بهطول أمطار رعدية متوسطة، ورياح نشطة، تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية، في حالة تستمر للثامنة من مساء اليوم.

كما صدر تنبيه متقدم لمنطقتَي الرياض والقصيم من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد، ورياح نشطة، تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية، في حالة تستمر للعاشرة مساء اليوم.

ونبّهت "الأرصاد" منطقة مكة المكرّمة باستمرار هطول أمطار رعدية ورياح نشطة، تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل: جدة ورابغ وذهبان وعسفان وأبحر ومكة المكرّمة والطائف وبحرة والأجزاء المجاورة، في حالة تستمر حتى الخامسة من مساء السبت.