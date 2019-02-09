، اليمن.. الكشف عن خطة عسكرية لاستكمال تحرير تعز ،

تستعد قوات الجيش اليمني بمحافظة تعز بخطط عسكرية لاستكمال تحرير المحافظة هذا العام.
وكشف نائب التوجيه المعنوي بمحور تعز العسكري العقيد عبد الباسط البحر، اليوم السبت؛ عن وجود الخطط العسكرية، لافتًا إلى "مقتل أكثر من 35 انقلابيًّا وسقوط عشرات الجرحى في معارك مع الجيش اليمني في مختلف جبهات القتال بمحافظة تعز خلال الأسبوع المنصرم، إضافةً إلى أسر 8 عناصر من ميليشيات الحوثي الانقلابية، بينهم 3 قيادات حوثية بارزة".
وأضاف القائد البحر، وفق صحيفة "الشرق الأوسط"، أن "الاشتباكات المتقطعة بين الجيش اليمني والميليشيات الحوثية، تدور بين الفينة والأخرى في جبهات الشقب جنوباً، والأقروض بمديرة المسراخ جنوب شرق، وكذلك اشتباكات متقطعة ومصحوبة بقصف مدفعي في جبهة الصلو جنوباً، جراء محاولات تسلل عناصر انقلابية إلى مواقع الجيش الوطني".
وأوضح أن "جبهة الأقروض تشهد مواجهات طيلة الأيام الماضية، وأصبحت على صفيح ساخن، في حين أصبحت مدرسة الخلل عند خط المواجهات بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي الانقلابية، التي تكبدت فيها خسائر بشرية ومادية".
وتمكنت قوات الجيش من أسر قائد هجوم ميليشيات الانقلاب، كما تمكنت بمساندة من مواقع جبهة الشقب من شن هجوم كاسح، مكنها من السيطرة على كافة المواقع بجبهة الأقروض، بما فيها موقع الشقاق والضعة والنقطة والهوبين ومدرسة الميثاق؛ وفق "البحر".
اليمن.. الكشف عن خطة عسكرية لاستكمال تحرير تعزصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-09
تستعد قوات الجيش اليمني بمحافظة تعز بخطط عسكرية لاستكمال تحرير المحافظة هذا العام.
وكشف نائب التوجيه المعنوي بمحور تعز العسكري العقيد عبد الباسط البحر، اليوم السبت؛ عن وجود الخطط العسكرية، لافتًا إلى "مقتل أكثر من 35 انقلابيًّا وسقوط عشرات الجرحى في معارك مع الجيش اليمني في مختلف جبهات القتال بمحافظة تعز خلال الأسبوع المنصرم، إضافةً إلى أسر 8 عناصر من ميليشيات الحوثي الانقلابية، بينهم 3 قيادات حوثية بارزة".
وأضاف القائد البحر، وفق صحيفة "الشرق الأوسط"، أن "الاشتباكات المتقطعة بين الجيش اليمني والميليشيات الحوثية، تدور بين الفينة والأخرى في جبهات الشقب جنوباً، والأقروض بمديرة المسراخ جنوب شرق، وكذلك اشتباكات متقطعة ومصحوبة بقصف مدفعي في جبهة الصلو جنوباً، جراء محاولات تسلل عناصر انقلابية إلى مواقع الجيش الوطني".
وأوضح أن "جبهة الأقروض تشهد مواجهات طيلة الأيام الماضية، وأصبحت على صفيح ساخن، في حين أصبحت مدرسة الخلل عند خط المواجهات بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي الانقلابية، التي تكبدت فيها خسائر بشرية ومادية".
وتمكنت قوات الجيش من أسر قائد هجوم ميليشيات الانقلاب، كما تمكنت بمساندة من مواقع جبهة الشقب من شن هجوم كاسح، مكنها من السيطرة على كافة المواقع بجبهة الأقروض، بما فيها موقع الشقاق والضعة والنقطة والهوبين ومدرسة الميثاق؛ وفق "البحر".
09 فبراير 2019 - 4 جمادى الآخر 1440
11:15 AM
"البحر" عن جبهة الأقروض: أصبحت على صفيح ساخن
تستعد قوات الجيش اليمني بمحافظة تعز بخطط عسكرية لاستكمال تحرير المحافظة هذا العام.
وكشف نائب التوجيه المعنوي بمحور تعز العسكري العقيد عبد الباسط البحر، اليوم السبت؛ عن وجود الخطط العسكرية، لافتًا إلى "مقتل أكثر من 35 انقلابيًّا وسقوط عشرات الجرحى في معارك مع الجيش اليمني في مختلف جبهات القتال بمحافظة تعز خلال الأسبوع المنصرم، إضافةً إلى أسر 8 عناصر من ميليشيات الحوثي الانقلابية، بينهم 3 قيادات حوثية بارزة".
وأضاف القائد البحر، وفق صحيفة "الشرق الأوسط"، أن "الاشتباكات المتقطعة بين الجيش اليمني والميليشيات الحوثية، تدور بين الفينة والأخرى في جبهات الشقب جنوباً، والأقروض بمديرة المسراخ جنوب شرق، وكذلك اشتباكات متقطعة ومصحوبة بقصف مدفعي في جبهة الصلو جنوباً، جراء محاولات تسلل عناصر انقلابية إلى مواقع الجيش الوطني".
وأوضح أن "جبهة الأقروض تشهد مواجهات طيلة الأيام الماضية، وأصبحت على صفيح ساخن، في حين أصبحت مدرسة الخلل عند خط المواجهات بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي الانقلابية، التي تكبدت فيها خسائر بشرية ومادية".
وتمكنت قوات الجيش من أسر قائد هجوم ميليشيات الانقلاب، كما تمكنت بمساندة من مواقع جبهة الشقب من شن هجوم كاسح، مكنها من السيطرة على كافة المواقع بجبهة الأقروض، بما فيها موقع الشقاق والضعة والنقطة والهوبين ومدرسة الميثاق؛ وفق "البحر".
، اليمن.. الكشف عن خطة عسكرية لاستكمال تحرير تعز ،
المصدر : الخليج 365
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