، "فلكية جدة": "إيواموتو" في زيارة نادرة لسماء السعودية الثلاثاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - سيعبر قرب الأرض بسرعة على مسافة 45 مليون كيلومتر فقط

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة: إن الراصدين للسماء في السعودية والوطن العربي يستعدون يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019 لمتابعة زيارة نادرة للمذنب "(إيواموتو -C/2018 Y1)" إلى الجزء الداخلي لنظامنا الشمسي؛ حيث سيعبر قرب الأرض بسرعة مذهلة 238.333 كيلومترًا بالساعة من على مسافة 45 مليون كيلومتر فقط.

ولفت أبوزاهرة إلى أنه تم اكتشاف المذنب (إيواموتو) في ديسمبر 2018 بواسطة الفلكي الياباني (ماساوكي إيواموتو) وهو قادم من خلف حزام كايبر من منطقة تبعد خمسة أضعاف المسافة التي تفصل الكوكب القزم بلوتو عن الشمس.

وأضاف: يتحرك المذنب في مدار بيضاوي الشكل (شديد الاستطالة) للغاية يجعله يستغرق 1371 سنة ليدور حول الشمس؛ لذلك فهو لا يزورنا كثيرًا؛ فقد كان آخر عبور له في الجزء الداخلي للنظام الشمسي العام 648 ميلادي (غير مسجل)، ولن يتكرر من جديد حتى العام 3390 ميلادي؛ لذلك فهذه فرصة نادرة لرؤية هذا المذنب.

وتابع: وبحسب التقديرات فإن لمعان المذنب سيكون (+6.5)؛ لذلك فهو غير مرئي للعين المجردة، ولكن رؤيته سهلة من خلال التلسكوب أو حتى من خلال المناظير في الليالي القادمة؛ حيث يعبر أمام مجموعة نجوم الأسد التي تشاهد في سماء منتصف الليل في هذا الوقت من السنة باتجاه الأفق الجنوبي.

وأكد أبوزاهرة أنه من خلال التصوير الفلكي يظهر المذنب باللون الأخضر؛ مما يدل على أنه يحتوي على السيانوجين وكربون ثاني الذرة؛ وهما غازان يتوهجان باللون الأخضر عند تعرضهما لأشعة الشمس.

جدير بالذكر أن المذنبات لا يمكن أبدًا التنبؤ بسلوكها بشكل دقيق فيما يتعلق بمقدار لمعانها الظاهري؛ لذلك تخضع للراصد والمراقبة.