، حصيلة 48 ساعة من أمطار المدينة .. إخلاء 14 أسرة وإنقاذ 111 شخصًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - استنفار بعد تضرر منازل وسقوط أسقف والتماسات واحتجازات وإغلاق للطرق

شهدت منطقة المدينة المنورة، يومي الخميس والجمعة، أمطارًا متفرقة شملت المدينة نفسها وبعض المحافظات التابعة لها، فيما باشرت فرق الدفاع المدني عدة بلاغات التماسات كهربائية واحتجاز لمركبات وتضرر منازل وسقوط أسقف وهناجر وإخلاء 14 أسرة وإيواءهم بالشقق المفروشة بمحافظة ينبع.

وانتشلت فرق الدفاع المدني بمشاركة طيران الأمن جثة مواطن يبلغ من العمر ٦٥ عاماً، ما زالت فرق الدفاع المدني تبحث عن مواطن مفقود في وادي فضلا غرب محافظة العلا.

وتفصيلاً: أكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات المدينة المنورة الشمالية والشرقية والغربية شملت محافظة العلا والقرى التابعة لها، يومي الخميس والجمعة، وسالت على إثرها بعض الأودية؛ منها وادي الوزب على طريق العلا المدينة المنورة، وكذلك وادي فضلا على طريق العلا - الوجه.

وأضاف الجهني أن الأمطار شملت محافظة ينبع؛ حيث شهدت محافظة ينبع البحر هطول أمطار غزيرة شملت ينبع البحر والصناعية والنباه، وكذلك أمطار من خفيفة إلى متوسطة على ينبع النخل، وتم نشر دوريات السلامة والفرق في مواقع الخطورة في حينها، وسالت أودية الخشرمة والفرعة وجريبا وأبو قرن، فيما شهدت محافظة بدر هطول أمطار متوسطة على محافظة بدر نفسها، وأمطارًا غزيرة على طاشا واللاب وقرى المسيجيد وواسط، نتج عنها سيول لبعض الأودية كوادي السدارة ووادي الاب ووادي الصفراء، فيما شملت الأمطار محافظة العيص.

وبين الجهني أن محافظة الحناكية شهدت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الحناكية والنخيل والهميج، كما شهدت محافظة خيبر أمطارًا غزيرة على مركز العشاش والعرائد التابعة لمحافظة خَيْبَر سال على إثرها وادي الفوقية، وشملت الأمطار الصلصلة والقرى المجاورة لها، فيما شهدت المدينة المنورة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة شملت المدينة وضواحيها، وسال على إثرها وادي القطارة بالمليليح.

وبين أن فرق الدفاع المدني باشرت عدة بلاغات؛ منها التماسات كهربائية واحتجاز لمركبات وتضرر منازل جراء الأمطار وسقوط أسقف وهناجر من شدة الرياح؛ حيث تم إنقاذ 111 شخصًا بصحة جيدة وانتشال جثة مواطن يبلغ من العمر ٦٥ عاماً متوفى عن طريق فرق الدفاع المدني وبمشاركة طيران الأمن، وما زالت فرق الدفاع المدني تبحث عن مواطن مفقود في وادي فضلا غرب محافظة العلا، و إخلاء 14 أسرة وإيوائهم بالشقق المفروشة بمحافظة ينبع.

وأكد الجهني أنه تم إغلاق 6 طرق احترازيّاً من قبل إدارة الطرق بالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ وهي: طريق العلا شجوى المدينة، وطريق العلا الوجه، وطريق ينبع العيص، وطريق ينبع بدر واسط، وطريق ينبع بدر طاشا، وطريق العلا تبوك البريكة.