، ترامب يعلن اسم الدولة التي ستستضيف اجتماعه مع كيم آخر الشهر ،

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ أمس الجمعة، أنّ القمّة الثانية بينه وبين الزعيم الكوري الشمالية كيم جونغ-أون؛ ستعقد في العاصمة الفيتنامية هانوي يومَي 27 و28 فبراير الجاري.
وقال ترامب؛ في تغريدة على "تويتر" كشف فيها عن مكان وزمان هذه القمّة؛ الثانية من نوعها بعد القمّة التاريخية التي عقدت في سنغافورة في يونيو الماضي، "أتطلّع لرؤية الزعيم كيم؛ وتعزيز قضية السلام!".
من جهة أخرى، اتفق الموفد الأميركي إلى كوريا الشمالية ستيفن بيغون؛ ونظيره الكوري الشمالي، على عقد لقاءٍ جديد بينهما قبل القمة المرتقبة بين الرئيسين الكوري الشمالي والأميركي.
وبيغون؛ الذي اختتم الجمعة زيارة إلى كوريا الشمالية بدأها الأربعاء، بحث مع نظيره الكوري الشمالي كيم هيوك تشول؛ "نزع السلاح النووي بشكل تام، وتطوير العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وإرساء سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية"، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.
ووفق "رويترز" فمن المتوقّع أن يُطلع بيغون؛ نظيره الكوري الجنوبي لي دو-هون؛ ووزير الخارجية كانغ كيونغ-وها؛ على تفاصيل لقاءاته في بيونغيانغ.
وستتركّز المحادثات حول ما إذا كان الوفد الأميركي قد طرح تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية مقابل اتخاذ بيونغيانغ خطوات ملموسة نحو نزع السلاح النووي.
ترامب يعلن اسم الدولة التي ستستضيف اجتماعه مع كيم آخر الشهرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-09
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ أمس الجمعة، أنّ القمّة الثانية بينه وبين الزعيم الكوري الشمالية كيم جونغ-أون؛ ستعقد في العاصمة الفيتنامية هانوي يومَي 27 و28 فبراير الجاري.
وقال ترامب؛ في تغريدة على "تويتر" كشف فيها عن مكان وزمان هذه القمّة؛ الثانية من نوعها بعد القمّة التاريخية التي عقدت في سنغافورة في يونيو الماضي، "أتطلّع لرؤية الزعيم كيم؛ وتعزيز قضية السلام!".
من جهة أخرى، اتفق الموفد الأميركي إلى كوريا الشمالية ستيفن بيغون؛ ونظيره الكوري الشمالي، على عقد لقاءٍ جديد بينهما قبل القمة المرتقبة بين الرئيسين الكوري الشمالي والأميركي.
وبيغون؛ الذي اختتم الجمعة زيارة إلى كوريا الشمالية بدأها الأربعاء، بحث مع نظيره الكوري الشمالي كيم هيوك تشول؛ "نزع السلاح النووي بشكل تام، وتطوير العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وإرساء سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية"، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.
ووفق "رويترز" فمن المتوقّع أن يُطلع بيغون؛ نظيره الكوري الجنوبي لي دو-هون؛ ووزير الخارجية كانغ كيونغ-وها؛ على تفاصيل لقاءاته في بيونغيانغ.
وستتركّز المحادثات حول ما إذا كان الوفد الأميركي قد طرح تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية مقابل اتخاذ بيونغيانغ خطوات ملموسة نحو نزع السلاح النووي.
09 فبراير 2019 - 4 جمادى الآخر 1440
10:26 AM
كشف الموعد في تغريدة .. وقال: "أتطلّع لرؤيته وتعزيز قضية السلام!"
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ أمس الجمعة، أنّ القمّة الثانية بينه وبين الزعيم الكوري الشمالية كيم جونغ-أون؛ ستعقد في العاصمة الفيتنامية هانوي يومَي 27 و28 فبراير الجاري.
وقال ترامب؛ في تغريدة على "تويتر" كشف فيها عن مكان وزمان هذه القمّة؛ الثانية من نوعها بعد القمّة التاريخية التي عقدت في سنغافورة في يونيو الماضي، "أتطلّع لرؤية الزعيم كيم؛ وتعزيز قضية السلام!".
من جهة أخرى، اتفق الموفد الأميركي إلى كوريا الشمالية ستيفن بيغون؛ ونظيره الكوري الشمالي، على عقد لقاءٍ جديد بينهما قبل القمة المرتقبة بين الرئيسين الكوري الشمالي والأميركي.
وبيغون؛ الذي اختتم الجمعة زيارة إلى كوريا الشمالية بدأها الأربعاء، بحث مع نظيره الكوري الشمالي كيم هيوك تشول؛ "نزع السلاح النووي بشكل تام، وتطوير العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وإرساء سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية"، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.
ووفق "رويترز" فمن المتوقّع أن يُطلع بيغون؛ نظيره الكوري الجنوبي لي دو-هون؛ ووزير الخارجية كانغ كيونغ-وها؛ على تفاصيل لقاءاته في بيونغيانغ.
وستتركّز المحادثات حول ما إذا كان الوفد الأميركي قد طرح تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية مقابل اتخاذ بيونغيانغ خطوات ملموسة نحو نزع السلاح النووي.
، ترامب يعلن اسم الدولة التي ستستضيف اجتماعه مع كيم آخر الشهر ،
المصدر : الخليج 365
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