، تحالف دعم الشرعية في اليمن: استهداف وتدمير موقع لتخزين وتجهيز الطائرات دون طيّار وعربات إطلاقها بصنعاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - يتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفّذت صباح اليوم عند الساعة (02:00) عملية عسكرية لتدمير هدف عسكري مشروع، عبارة عن موقع تستخدمه الميليشيا الحوثية لتخزين الطائرات دون طيّار وتجهيز إطلاقها للعمليات الإرهابية بالعاصمة صنعاء.

وأوضح العقيد المالكي؛ أن عملية الاستهداف امتداد للعمليتين العسكريتين بتاريخ (19 يناير 2019م) وتاريخ (31 يناير 2019م) اللتين تم تنفيذهما من قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستهداف وتدمير شبكة متكاملة لقدرات ومرافق لوجستية للطائرات دون طيار تتبع الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وأماكن وجود الخبراء الأجانب.

وأكّد العقيد المالكي؛ التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام الميليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى مثل هذه القدرات النوعية، واتخاذ الإجراءات كافة الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد العمليات الإرهابية للطائرات دون طيّار، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما أكّد العقيد المالكي؛ أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة كافة لحماية المدنيين وتجنيبهم الأضرار الجانبية.