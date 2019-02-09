أكدت الإدارة العامة للمرور أن قيادة المركبة برخصة غير مناسبة لحجمها ونوع استخدامها تعد مُخالفة مرورية، وذلك وفقاً لجدول المخالفات الواردة بنظام المرور. وأوضح المرور في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”، أنه وفقاً لجدول المخالفات رقم (5) فإن القيادة برخصة لا تتناسب مع حجم المركبة أو نوع استخدامها مخالفة تبدأ غرامتها المالية من ألف ريال.

كانت هذه تفاصيل خبر “المرور”: القيادة برخصة لا تتناسب مع حجم ونوع المركبة مُخالفة.. وهذه عقوبتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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