السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الفلسطينية



رام الله 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، خبر استشهاد مواطنان فلسطينيان، وإصابة العشرات بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية الأسبوعية شرق قطاع غزة.

وسلطت صحف السبت الضوء على قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المسيرات السلمية في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق، جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.

وأولت اهتمامًا بإعلان صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، أن المسؤولين الفلسطينيين لن يحضروا المؤتمر الأمريكي الذي تستضيفه بولندا، الأسبوع القادم.

وأوردت صح فلسطين أقوال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، إن سلطات الاحتلال ترفض غالبية طلبات البناء التي يقدمها الفلسطينيون في الضفة الغربية.

وفي نفس السياق.. أشار إلى أن المحاكم الإسرائيلية تتبنى سياسات الحكومة في موضوع مواجهة البناء الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة.

// انتهى //

11:01ت م

0015



رام الله 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، خبر استشهاد مواطنان فلسطينيان، وإصابة العشرات بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية الأسبوعية شرق قطاع غزة.وسلطت صحف السبت الضوء على قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المسيرات السلمية في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق، جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.وأولت اهتمامًا بإعلان صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، أن المسؤولين الفلسطينيين لن يحضروا المؤتمر الأمريكي الذي تستضيفه بولندا، الأسبوع القادم.وأوردت صح فلسطين أقوال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، إن سلطات الاحتلال ترفض غالبية طلبات البناء التي يقدمها الفلسطينيون في الضفة الغربية.وفي نفس السياق.. أشار إلى أن المحاكم الإسرائيلية تتبنى سياسات الحكومة في موضوع مواجهة البناء الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة.// انتهى //11:01ت م0015

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.