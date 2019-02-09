السعودية اليوم / اهتمامات الصحف المصرية



القاهرة 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واس

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تسلم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئاسة الاتحاد الإفريقي، خلال أعمال الدورة العادية الـ 32 لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، التي تبدأ غدًا بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

وسلطت الضوء على المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظرائه الأفارقة على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة حاليًا بإثيوبيا.

وواكبت صحف السبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتناقلت تأكيد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، رفض بلاده اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها من تل أبيب لمدينة القدس.

وأشارت إلى تحذير وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، من مغبة عدم تمكن وصول الأمم المتحدة إلى مخازن الحبوب في الحديدة غرب اليمن، مما يهدد نحو 10 ملايين يمني على شفا المجاعة.

ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، إعلان مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لسحب جميع قواتها من سوريا بحلول نهاية شهر أبريل المقبل.

// انتهى //

10:47ت م

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القاهرة 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تسلم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئاسة الاتحاد الإفريقي، خلال أعمال الدورة العادية الـ 32 لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، التي تبدأ غدًا بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.وسلطت الضوء على المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظرائه الأفارقة على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة حاليًا بإثيوبيا.وواكبت صحف السبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة.وتناقلت تأكيد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، رفض بلاده اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها من تل أبيب لمدينة القدس.وأشارت إلى تحذير وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، من مغبة عدم تمكن وصول الأمم المتحدة إلى مخازن الحبوب في الحديدة غرب اليمن، مما يهدد نحو 10 ملايين يمني على شفا المجاعة.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، إعلان مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لسحب جميع قواتها من سوريا بحلول نهاية شهر أبريل المقبل.// انتهى //10:47ت م0014

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.