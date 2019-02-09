الان تتابع عملية عاجلة لإستخراج رصاصة من قلب شاب في جدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة الخليج 365- محمد السويهري:

أجرى مستشفى الملك فهد العام بجدة عملية قلب مفتوح عاجلة بالغة الخطورة لمواطن مصاب بطلق ناري في البطين الأيمن للقلب.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فقد نجح بفضل الله الطاقم الطبي من جراحي القلب و الصدر بالمستشفى من إجراء عملية استخراج رصاصة أستقرت في البطين الأيمن للمواطن ، في ساعة متأخرة من يوم الخميس الماضي.

وكان قسم الطوارئ بالمستشفى قد استقبل مواطن يبلغ من العمر 17 عاماً حضر بواسطة سيارة اسعاف تابعة لإحدى المستشفيات الخاصة تعرض لطلق ناري في البطين الأيمن للقلب مع وجود نزيف شديد.

وتم التعامل مع الحالة على الفور لدى وصول المصاب لقسم الطوراىء ونقله مباشرة إلى غرفة العمليات وإجراء عملية قلب مفتوح بشكل عاجل وإستخراج الرصاصة وسحب التجمع الدموي في غشاء التامور المحيط بالقلب وترقيع جدار البطين الأيمن.

وتم وقف النزيف من الصدر بمشاركة الدكتور فواز ألطف والدكتور محمد شفيق جراحين القلب والصدر وتم إنقاذ المريض بفضل من الله ولا زال المصاب بالعناية المركزة في حالة مستقرة خاضعاً للعناية و المتابعة الطبية اللازمة.