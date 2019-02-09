تمساحان يقتلان صيادين في إندونيسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قتل تمساحان صيادين في منطقتين منفصلتين في إقليم مالوكو الإندونيسي.

وقال المسؤول بهيئة الحفاظ على الطبيعة في الإقليم، سيتو بوروانتو «إن صيادا توفي بعد أن عض تمساح ماء مالح ساقه، قبالة سواحل جزر تانيمبار».

وأضاف «لم يترك التمساح ضحيته تفلت حتى أصابه صياد آخر بسهم»، وتابع «لسوء الحظ توفي الضحية نظرا لأنه فقد كثيرا من الدم».

وفي حادث منفصل عثر على جثة رجل بعد أن جره تمساح أثناء صيده في نهر بإقليم مالوكو وسط البلاد.