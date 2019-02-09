حريق فلامينجو يلتهم 10 أشخاص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ساو باولو اندلع حريق في الملعب التدريبي لنادي فلامينجو البرازيلي أمس، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 3 آخرين على الأقل. ووقع الحريق في ملعب النادي البرازيلي الذي تم توسيعه قبل شهرين فقط. ولم يتضح بعد ما إذا كان أي من لاعبي فلامينجو تعرض للأذى.



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