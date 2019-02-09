غوغل تحظر 100 مليون رسالة جيميل «سبام» يومياً

: تعمل شركة غوغل على تقنية اكتشاف البريد العشوائي في جي ميل باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة من تقنيات التعلم الآلي ML الجديدة التي تدعمها بنية TensorFlow، لكشف 100 مليون رسالة بريد إلكتروني مزعجة يومياً. ويقضي الشخص العادي 11 ساعة أسبوعياً في فحص رسائل العمل، ورسائل البريد الإلكتروني المزعجة سبام، التي تصل إلى 14.5 مليون تقريباً، والتي تُرسل آلياً بشكل يومي. ويستخدم بريد جيميل من قبل 1.5 مليار شخص شهرياً، مع 5 ملايين شركة تمثل الخدمة لموظفيها جزءاً من حزمة G Suite، ومن بين أهم مزايا الخدمة، الحماية الأمنية المضمنة، ما يجعلها مجبرةً على التعامل مع الكثير من رسائل البريد الإلكتروني. وتختبر غوغل أيضاً تقنيات التعلم الآلي في المجالات الأخرى ذات الصلة بالأمان مثل التصيد للتحتيل..، واكتشاف البرمجيات الضارة، سعياً منها لضمان الأمن على إنترنت. تعمل شركة غوغل على تقنية اكتشاف البريد العشوائي في جي ميل باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة من تقنيات التعلم الآلي ML الجديدة التي تدعمها بنية TensorFlow، لكشف 100 مليون رسالة بريد إلكتروني مزعجة يومياً. ويقضي الشخص العادي 11 ساعة أسبوعياً في فحص رسائل العمل، ورسائل البريد الإلكتروني المزعجة سبام، التي تصل إلى 14.5 مليون تقريباً، والتي تُرسل آلياً بشكل يومي. ويستخدم بريد جيميل من قبل 1.5 مليار شخص شهرياً، مع 5 ملايين شركة تمثل الخدمة لموظفيها جزءاً من حزمة G Suite، ومن بين أهم مزايا الخدمة، الحماية الأمنية المضمنة، ما يجعلها مجبرةً على التعامل مع الكثير من رسائل البريد الإلكتروني. وتختبر غوغل أيضاً تقنيات التعلم الآلي في المجالات الأخرى ذات الصلة بالأمان مثل التصيد للتحتيل، واكتشاف البرمجيات الضارة، سعياً منها لضمان الأمن على الإنترنت.



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