إطلاق جمعية رأس المال الجريء لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

: رعى الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، إطلاق جمعية رأس المال الجريء، بالتعاون مع منشآت والتي تهدف لرفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، تعزيزًا لدور هذا القطاع في دعم النمو الاقتصادي في المملكة، واقتراح وتحسين الأنظمة والسياسات المتعلقة بهذا القطاع والعمل على زيادة الوعي به، إضافة إلى تحقيق الالتزام بأفضل المعايير المهنية المحفزة للاستثمار في قطاع رأس المال الجريء والداعمة لرواد الأعمال. وتم رعاية الإطلاق في حفل افتتاح ملتقى بيبان المدينة والذي تقيمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في المدينة المنورة من يوم الخميس وحتى يوم السبت ٧ إلى ٩ فبراير. وتهدف الجمعية إلى تحفيز وتعزيز التمويل الرأسمالي؛ وذلك لسد الفجوات في التمويل الرأسمالي الحالي للمنشآت ودعم وتحفيز انتشار صناديق الملكية الخاصة وتحفيز بيئة التمويل الرأسمالي لرواد الأعمال. يذكر أن منشآت ساهمت في إنشاء عدد من الجمعيات ذات الدور الفعّال في وتنويع الاقتصاد، حيث دعمت مؤخرًا إنشاء جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات..، والتي تركز على تطوير قطاع سلاسل الإمداد والمشتريات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن أهداف الهيئة لتنظيم القطاع ودعمه وتنميته ورعايته وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.



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