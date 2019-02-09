السعودية اليوم / مصرع 500 شخص جراء الإصابة بإيبولا خلال ستة أشهر في الكونغو الديموقراطية



كينشاسا 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واس

لقي 500 شخصًا مصرعهم في جمهورية الكونغو الديموقراطية خلال ستة أشهر بسبب فيروس إيبولا.

وذكرت وزارة الصحة في الكونغو الديموقراطية في نشرتها اليومية عن الوباء أن 502 شخص توفوا جراء الوباء في حين شفي 271 شخصًا، موضحةً أن 441 شخصًا ممّن توفّوا تأكّدت إصابتهم بإيبولا، في حين أنّ الموتى الـ61 الباقين ترجّح إصاباتهم بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أنّه منذ بدء حملة التحصين في الثامن من شهر أغسطس 2018 تمّ تحصين 76 ألفًا و425 شخصًا.

وتُوفي أمس ثلاثة أشخاص تأكّدت إصابتهم بالفيروس وسبعة آخرين اعتبرت إصابتهم به مرجّحة ولكنّها لم تتأكّد.

وسجّلت حصيلة الوفيات الأعلى في مدينة بيني بـ 147 حالة وفاة.

// انتهى //

07:06ت م

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كينشاسا 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسلقي 500 شخصًا مصرعهم في جمهورية الكونغو الديموقراطية خلال ستة أشهر بسبب فيروس إيبولا.وذكرت وزارة الصحة في الكونغو الديموقراطية في نشرتها اليومية عن الوباء أن 502 شخص توفوا جراء الوباء في حين شفي 271 شخصًا، موضحةً أن 441 شخصًا ممّن توفّوا تأكّدت إصابتهم بإيبولا، في حين أنّ الموتى الـ61 الباقين ترجّح إصاباتهم بالفيروس.وأشارت الوزارة إلى أنّه منذ بدء حملة التحصين في الثامن من شهر أغسطس 2018 تمّ تحصين 76 ألفًا و425 شخصًا.وتُوفي أمس ثلاثة أشخاص تأكّدت إصابتهم بالفيروس وسبعة آخرين اعتبرت إصابتهم به مرجّحة ولكنّها لم تتأكّد.وسجّلت حصيلة الوفيات الأعلى في مدينة بيني بـ 147 حالة وفاة.// انتهى //07:06ت م0008

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