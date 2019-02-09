تسليم الدفعة الثانية من فلل اليومين السكنية بواجهة الدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سلم وزير الإسكان ماجد الحقيل وحدات سكنية جديدة ضمن المشاريع السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، في مشروع «الواجهة» الذي تنفذه شركة الحاكمية على أرضها بمدينة الدمام.

وتعد هذه الزيارة هي الثانية لمعاليه بعد أن سلم الشهر الماضي المستفيد سلطان القرشي أول وحدة سكنية نفذت في يومين واستخدمت فيها تقنيات جديدة في البناء لتسريع الإنجاز مع المحافظة على الجودة والإتقان.

ويستغرق بناء الوحدة السكنية الواحدة ضمن المشروع يومين، متضمنة جميع الخطوات اللازمة التي تشمل الأعمال الإنشائية، وأعمال الموقع العام، والتشطيبات الكهروميكانيكية، والتشطيبات المعمارية، وذلك في إطار استهداف الوزارة عبر برنامج «سكني» ضخ آلاف الوحدات السكنية المتنوعة التي تتناسب مع جميع الشرائح بالشراكة مع المطورين العقاريين وتسريع تملك المواطنين للمساكن التي تلبي تطلعاتهم وتتناسب مع قدراتهم، إذ يأتي مشروع «الواجهة» بين عدد من مشاريع برنامج «سكني» التي تأخذ أنماط تقنيات البناء الحديثة.

واطلع الوزير خلال الزيارة على الفلل المنجزة بالمشروع الذي ينفذ ضمن برنامج «سكني»، إذ تعد أول الفلل المسلمة بنظام الوحدات السكنية تحت الإنشاء، بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين.

وأوضح الحقيل أن هذا المشروع جرى تخصيصه خلال الدفعات السابقة من برنامج «سكني»، ودعوة المواطنين المستفيدين للحجز واستكمال الإجراءات النهائية مع المطور تمهيدا لتنفيذ الوحدات وتسليمها، مشيدا بما تحقق من إنجاز، ومشددا في الوقت ذاته على مواصلة العمل لتقديم أفضل خدمة للمواطنين وتسليم المشروع كاملا خلال المدة المحددة.

من جانبه، قدم الرئيس التنفيذي للشركة المهندس خالد الدويش، شكره للوزارة وقال إن الشراكة التي تجمع برنامج «سكني» مع القطاع الخاص، منحت شركات التطوير العقاري الوطنية فرصة المشاركة في تسهيل حصول المواطنين على المسكن الملائم بمواصفات عالية وبأسعار مناسبة، وبما يتوافق مع متطلبات الأسرة السعودية، لافتا إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكا أساسيا في التنمية الوطنية.

وأفاد بأن المشروع يعتمد على تقنيات البناء الحديثة التي تراعي الجودة، مضيفا «نعمل حاليا على تسريع نمط العمل في موقع المشروع باستخدام العديد من التقنيات والإجراءات غير التقليدية من أجل الالتزام مع خطة تسليم الوحدات للمستفيدين التي تعتمد على سرعة التنفيذ للوحدة السكنية الواحدة التي لا تستغرق أكثر من يومين مع المحافظة على الجودة».

مشروع الواجهة:

574

فيلا متنوعة النماذج

تبدأ أسعارها من 595 ألف ريال

بمساحات مسطح بناء تتراوح بين 251 و326م2

يستخدم تقنيات البناء الحديثة