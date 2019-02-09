سفير خادم الحرمين لدى المكسيك يقدم أوراق اعتماده

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية حماد الرويلي، خلال استقبال رئيس جمهورية نيكاراغوا دانييل اورتيغا له في القصر الرئاسي بالعاصمة النيكاراغوية ماناغوا، أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم ومفوضا فوق العادة للمملكة لدى نيكاراغوا.

ونقل السفير الرويلي خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وتمنياتهما له وللشعب النيكاراغوي الصديق مزيدا من التقدم والازدهار.

من جهته رحب الرئيس دانييل اورتيغا بالسفير الرويلي، معربا عن تمنياته وتطلعه لتطور وازدهار العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

حضر مراسم الاستقبال وتسليم أوراق الاعتماد نائبة رئيس الجمهورية روزاريو موريجو، وكبار المسؤولين في الحكومة.