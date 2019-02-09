3 اتهامات جديدة لرئيس الوزراء الماليزي السابق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف تقرير إعلامي أمس عن توجيه ثلاثة اتهامات جديدة لرئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبدالرزاق، تتعلق بغسل أموال، وذلك قبل أيام من الموعد المقرر أن يمثل فيه للمحاكمة، لتورطه في فضيحة عصفت بصندوق تنمية حكومي، بحسب لائحة الاتهام.

ونفى نجيب التهم المنسوبة إليه بعد تلاوتها أمام محكمة في بوتراجايا أمس، وسمحت المحكمة بكفالة شخصية.