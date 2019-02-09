ترشيح شقيقة ملك تايلاند لمنصب رئيسة الوزراء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بانكوك

رشح حزب «تاي راكسا شارت» وهو حزب أسسه حلفاء رئيس وزراء تايلاند السابق تاكسين شيناواترا، الأميرة أوبولراتانا، الشقيقة الكبرى لملك تايلاند، ماها فاجيرالونكورن، أمس لمنصب رئيسة الوزراء في الانتخابات العامة التي تجرى في 24 مارس المقبل.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يترشح فيها عضو من العائلة المالكة لهذا المنصب، وينخرط بشكل مباشر في السياسة. وقال الحزب في بيان «يحترم حزب تاي راكسا شارت بشكل كبير محاولة الأميرة أوبولراتانا للترشح لمنصب رئيسة الوزراء».