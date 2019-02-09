الغاز الأمريكي يشعل الخلاف بين موسكو وواشنطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أشعلت مبيعات الغاز الأمريكي لأوروبا شرارة الخلاف بين موسكو وواشنطن، حيث صرح الكرملين أمس أن الولايات المتحدة تعرقل إقامة مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 لنقل الغاز الطبيعي بين روسيا وألمانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن الولايات المتحدة «تحاول إرغام شركائها الأوروبيين على الحصول على الغاز الأمريكي الأغلى ثمنا بنسبة 30% تقريبا».

وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة تاس الروسية للأنباء أن مثل هذا الإجراء «لا يتوافق مع مفاهيم المنافسة الشريفة»، وأعرب بيسكوف عن ثقته في أن هذا المشروع الذي يهدف لزيادة طاقة خط الأنابيب الحالي الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، سوف يستكمل.

ومن المقرر أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا مهما قد يضع عراقيل أمام مشروع بناء خط نورد ستريم 2.

ويتعين أن تقرر المفوضية الأوروبية بشأن ما إذا كانت سوف تجري تعديلات على وثيقة توجيهات الاتحاد الأوروبي في مجال الغاز، على نحو يسمح لها بفرض ضوابط أكبر على خط «نورد ستريم 2» لنقل الغاز الطبيعي بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق.

وانتقدت الولايات المتحدة وحلفاؤها من أعضاء الاتحاد الأوروبي شرق الكتلة هذا المشروع، وحذروا من أن التكتل أصبح أكثر اعتمادا على إمدادات الطاقة الروسية.