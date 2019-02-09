40 جمعية كشفية عالمية تشارك في تجمع السلام بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

افتتح نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله الفهد التجمع الثالث للسلام نيابة عن وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حمد آل الشيخ، وذلك بمتنزه الثمامة البري بالرياض بمشاركة 700 جوال وكشاف يمثلون 40 جمعية كشفية من حول العالم.

وعبر الأمين العام لجمعية الكشافة الدكتور صالح الحربي عن سعادتهم في الجمعية باستضافة كشافي العالم للمرة الثالثة في مخيم «رسل السلام» الذي انطلق 2006 في الجبيل، ثم النسخة الثانية التي أقيمت في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) في ثول 2011، والآن المحطة الثالثة من المخيم في عاصمة السلام (الرياض)، الذي يحرصون من خلاله إلى أن يتبادل المشاركون الثقافات، ويتعرفوا على الحضارات، ويكتسبوا المعارف والمهارات، ويتدربوا على الحوار، وأن يسهموا في نشر السلام حول العالم.

وأشار في كلمته إلى اهتمام المملكة بالحركة الكشفية منذ عهد الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من حضور قوي في جميع المحافل والمؤتمرات والمخيمات الإقليمية والعالمية، حتى أصبحت رقما مهما على خارطة العمل الكشفي العالمي والتطوعي.

وألقى الجوال ديفيد من كشافة بولندا كلمة المشاركين قدم فيها الشكر للكشافة السعودية على تنظيم هذا التجمع وحرصها على تعزيز قيم الحوار والسلام وخدمة المجتمعات وقال: إننا نجتمع في تلك المناسبة العالمية تحت مظلة المبادئ الكشفية التي هي أساس من أساسات الحركة الكشفية التي أثبتت تأثيرها القوي في المجالات التربوية والاجتماعية، وبالتالي فإن كل مشارك منا مطالب أن يبني علاقات أخوية في جو من التسامح والعدل والحب.