بدء المقابلات الشخصية لـ249 مرشحا لوظائف البيئة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، عن بدء المقابلات الشخصية لـ 249 مرشحا ومرشحة عبر بوابة «جدارة»، لشغل 93 وظيفة إدارية شاغرة أعلن عنها سابقا، من 12 حتى 20 جمادى الآخرة الحالي.

وأوضح وكيل الوزارة للخدمات المشتركة علي عسيري أن موعد المقابلات سيحدد بحسب الأرقام المتسلسلة لكل مرشح في الجدول المنشور على بوابة الوزارة الالكترونية، عبر الضغط على أيقونة (التوظيف) أو على حساب «تويتر» الوزارة.