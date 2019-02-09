شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي»: إسرائيل مسؤولة عن استشهاد «بارود» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة استشهاد الأسير الفلسطيني فارس بارود، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وحملت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاته التي جاءت نتيجة ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من إجراءات تعسفية، ومعاملة غير إنسانية، وحرمان من الحقوق الأساسية التي كفلتها لهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي وقوفها إلى جانب الأسرى الفلسطينيين، مطالبة في الوقت نفسه، المجتمع الدولي بالتدخل من أجل حمايتهم، والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة ضدهم، والإفراج الفوري عنهم.