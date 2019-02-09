شكرا لقرائتكم خبر عن غبار جدة يخلي الشوارع.. وتحذيرات لمرتادي الطرق السريعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

شهدت محافظة جدة موجات ترابية ورياحا سطحية سريعة أثرت على حركة سكان المحافظة في الطرقات التي بدت خالية حتى قبيل مغرب أمس (الجمعة) وسط توقعات بهطول أمطار طبقا لتأكيدات هيئة الأرصاد وحماية البيئة التي توقعت هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، حفر الباطن، القيصومة، المدينة المنورة)، فيما تتكون السحب الرعدية على مرتفعات مكة المكرمة.

وأكدت الأرصاد أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/‏ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/‏ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/‏ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج. وحذر المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة على عدد من الأنحاء في منطقة مكة المكرمة وقال المركز إن الحالة الجوية شملت أجزاء من محافظة جدة، طريق الرياض – الطائف (ظلم) وطريق الساحل.

وأهاب المركز بسالكي الطريق أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات المرورية.