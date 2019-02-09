شكرا لقرائتكم خبر عن فعالية «السعودية للكل والكل للسعودية» في جامعة سلطان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

افتتح مدير جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد اليماني أخيرا، فعالية يوم الثقافات العالمي الخامس بالجامعة «CulturalDay»، تحت شعار «السعودية للكل والكل للسعودية».

وأوضح عميد شؤون الطلاب المشرف العام على الفعالية الدكتور عبدالله الحسيني أن الفعالية تضمنت إضافة إلى أجنحة العرض الثابتة، العديد من العروض الفولكلورية، والفنون الشعبية التي تمثل نماذج من تراث وثقافة البلدان الممثلة في المناسبة لهذا العام.

وأفاد بأن الفعالية تهدف إلى إبراز التنوع الثقافي والجغرافي لمنسوبي الجامعة بمختلف جنسياتهم من طلاب وأعضاء هيئة تدريس، للتعريف ببلدانهم ورموزها التاريخية والثقافية.

وأشار إلى أن أجنحة العرض تميزت بجودة التصميم وحسن التنظيم وتنوع المحتويات والمعروضات التي جسدت أبرز جوانب تراث كل بلد، ومنها العلم الرسمي للدولة صاحبة الجناح، وصور للمعالم الرئيسية والرمزية في كل بلد، وبعض المعروضات الأثرية، ومعلومات ثقافية وجغرافية عن البلد، والنشيد الوطني، ونماذج من العملة الرسمية للدولة، والتعريف بالأكلات الشعبية، إضافة إلى أنشطة أخرى تختلف من جناح إلى آخر.