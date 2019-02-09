شكرا لقرائتكم خبر عن 6 إصابات بـ«كورونا» في 4 مدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة) سجلت وزارة الصحة أمس الأول (الخميس) 6 إصابات جديدة بـ«فايروس كورونا»؛ الأولى لشاب (35 عاما) في بريدة صنفت عدواه بمخالطة منزلية، والثانية لرجل (66 عاما) في الرياض صنفت عدواه بحالة أولية، والثالثة لشاب (30 عاما) صنفت عدواه بمخالطة منزلية، والرابعة لمسن يبلغ (78 عاما) بالقريات صنفت عدواه بحالة أولية والخامسة لرجل (41 عاما) في وادي الدواسر صنفت بحالة ثانوية مكتسبة في منشأة صحية، أما السادسة فكانت لرجل (47 عاما) في وادي الدواسر. وأكدت الوزارة أن جميع الحالات خضعت للعلاج في المستشفى، عدا حالة تخضع للعلاج في العزل المنزلي.

سجلت وزارة الصحة أمس الأول (الخميس) 6 إصابات جديدة بـ«فايروس كورونا»؛ الأولى لشاب (35 عاما) في بريدة صنفت عدواه بمخالطة منزلية، والثانية لرجل (66 عاما) في الرياض صنفت عدواه بحالة أولية، والثالثة لشاب (30 عاما) صنفت عدواه بمخالطة منزلية، والرابعة لمسن يبلغ (78 عاما) بالقريات صنفت عدواه بحالة أولية والخامسة لرجل (41 عاما) في وادي الدواسر صنفت بحالة ثانوية مكتسبة في منشأة صحية، أما السادسة فكانت لرجل (47 عاما) في وادي الدواسر. وأكدت الوزارة أن جميع الحالات خضعت للعلاج في المستشفى، عدا حالة تخضع للعلاج في العزل المنزلي.

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