شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: صعق كهربائي ينهي حياة سبعيني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

لقي مواطن سبعيني حتفه أمس (الجمعة)، إثر تعرضه لصعق كهربائي على سطح عمارة مكونة من 4 أدوار في حي الروابي، فيما أحالت إدارة الدفاع المدني بجدة ملف التحقيق في الحادثة إلى الشرطة.

وحسب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، باشرت فرق الدفاع المدني في جدة الحادثة، إثر بلاغ تلقاه مركز العمليات الأمنية الموحد، مبينا أن التحقيقات الأولية للحادثة تشير إلى أن الصعق الكهربائي كان لحظة قيام المواطن بإجراء أعمال صيانة لخزان مياه على سطح مسكنه، وقد تأكدت وفاته بعد الكشف عليه من قبل الهلال الأحمر.

وأضاف «عند وصول الفرق وُجد المواطن ملقى على سطح المبنى وبقربه أدوات صيانة خاصة بخزان المياه، وجرى الاستعانة بمختصي الأدلة الجنائية في شرطة جدة للوقوف على مسرح الحادثة فيما تم إنزال الجثمان بواسطة فرق الإنقاذ، ومع انتهاء أعمال الدفاع المدني في الموقع سلمت الحادثت لجهة الاختصاص».