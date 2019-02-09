شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استقبال نقل إداريات التعليم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)al- بدأت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، في استقبال طلبات نقل الإداريات بمدارس البنات للعام الدراسي القادم 1440-1441هـ. وطلبت الإدارة من كافة مكاتب التعليم، رفع استمارات النقل اعتبارا من الثلاثاء القادم، حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري إلى لجنة شاغلات الوظائف التعليمية. وأكدت الإدارة ضرورة استكمال تعبئة حقول استمارة النقل، وإحضار جميع المرفقات المطلوبة مع إبداء مرئيات قائدة المدرسة في نقل الموظفة الإدارية.

بدأت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، في استقبال طلبات نقل الإداريات بمدارس البنات للعام الدراسي القادم 1440-1441هـ. وطلبت الإدارة من كافة مكاتب التعليم، رفع استمارات النقل اعتبارا من الثلاثاء القادم، حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري إلى لجنة شاغلات الوظائف التعليمية. وأكدت الإدارة ضرورة استكمال تعبئة حقول استمارة النقل، وإحضار جميع المرفقات المطلوبة مع إبداء مرئيات قائدة المدرسة في نقل الموظفة الإدارية.

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