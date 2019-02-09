محافظ هيئة المنشآت: «الفاتورة المُجمعة» تقلل أعباء المنشآت المالية

تقدم محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، صالح الرشيد، بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة الموافقة الكريمة على مبادرة الفاتورة المُجمعة.

وقال محافظ الهيئة العامة للمنشآت، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم، إن المبادرة تأتي ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، وتمكينه وتقدير أدواره التنموية، وتقليل أعباء المنشآت المالية.

ووافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على مبادرة الفاتورة المُجمعة، ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص.

ووجَّه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الجمعة، أحمد سليمان الراجحي، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، على الموافقة الكريمة على مبادرة الفاتورة المُجمعة، ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص.

وأشار وزير العمل، إلى أن الفاتورة المُجمعة تأتي دعمًا للمنشآت، وتذليلًا لما قد يعترضها من معوّقات، ويسهّل تحقيق أهدافها وتحفيزها للنمو والتوسع، في توظيف المواطنين والمواطنات.