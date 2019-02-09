سند محمد بن سلمان – شروط برنامج سند الزواج وطريقة التسجيل

إطلاق برنامج سند محمد بن سلمان بتوجيه من صاحب السمو ولي العهد محمد بن سلمان، وهو أول عطاءاته للمرحلة الأولي من مبادرة سند الزواج ويهدف البرنامج إلى تحقيق مبادئ الاستقرار الأسري وتشجيع الشباب علي الزواج وتحفيز العاجزين عن تمكينهم من بناء عائلاتهم، برنامج سند الزواج محمد بن سلمان يقوم علي العديد من المبادرات الاجتماعية وغير الهادفة للربح بالشراكة والتنسيق مع الهيئات المختلفة، والتي تم إطلاقها وتبنيها من قبل صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، وكان أخرها دعم الجمعيات الخيرية والإفراج عن السجناء، وسيتم إطلاق عدد من المبادرات بطريقه متسلسلة في المراحل المقبلة، التي سينفذها المكتب الخاص للمركز ويتضمن الموقع الكتروني للبرنامج المزيد من التفاصيل حول المبادرات وأهدافها، ومن خلال هذه المقالة سوف نشرح أليكم شروط التسجيل في برنامج سند الزواج وأيضا طريقة التسجيل في برنامج سند الزواج.

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برنامج سند الزواج

يقدم برنامج سند محمد بن سلمان برنامج سند الزواج لجميع احتياجات المواطنين السعوديين المتزوجين حديثا، وقد تم تاسيس هذا المشروع من قبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، مع التمويل الشخصي لدعم العروسين وتخفيف الأعباء علي المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث سعت المملكة العربية السعودية دائما إلى تقديم العديد من الخدمات لمواطنيها، وقد قدمت مؤخرا مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج وهي تهدف إلى دعم الأزواج الجدد.

يجب أن يكون الزوج والزوجة مواطنا سعوديا.

يجب أن يكون الزوج بين (21-40) سنه والزوجة بين (18-40) سنه.

يكون أول زواج للرجل.

يجب أن يكون لدي مقدم الطلب الحد الأدنى من الثانوية العامة.

ولم يكن عقد الزواج مضى علية أكثر من سنه واحده من تاريخ تقديم الطلب.

يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري 4000 ريال.

ولا يتجاوز المهر 50000 ريال.

إكمال دوره التوعية المالية وتحقيق نتيجة لا تقل عن 60 ٪.

وتكون الأولوية لأطفال شهداء الواجب والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.