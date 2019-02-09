، الاتحاد يسعى لمواصلة صحوته.. والشباب يأمل في عودته للمركز الثالث ،

محمد بن مسعود - الدمام - عصر ومساء اليوم.. في ختام الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تختتم عصر ومساء اليوم السبت منافسات الجولة الـ19 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مثيرة، لعل أبرزها مباراة الاتحاد الذي يسعى لمواصلة صحوته، كماهو الحال للشباب الذي يأمل استعادة مركزه الثالث.

أولى المواجهات تجمع الرائد والوحدة عند الساعة 3:50 عصراً، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

الرائد بحاجة ماسة أكثر للنقاط الثلاث من أجل الاقتراب لمناطق الدفء.

في المقابل يأمل الفرسان خطف نقاط اللقاء والاقتراب مجدداً لمربع الكبار.

وفي المواجهة الثانية يحل الشباب ضيفاً مزعجاً على نظيره الفتح عند الساعة 6:10 مساء، على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء.

الشباب يسعى في هذا اللقاء لكسب المواجهة والعودة للمركز الثالث، بينما يحاول الفتح الزحف نحو مناطق الوسط، وسط دعم الأرض والجمهور.

وفي اللقاء الأخير يسعى الاتحاد لمواصلة صحوته حينما تمسك بسكة الانتصارات، وذلك حينما يواجه نظيره التعاون على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضة في جدة، عند الساعة 8:15 مساء.



العميد يخوض اللقاء متسلحاً باللاعب رقم 12 وهو الجمهور، العلامة الفارقه في مسسيرة الفريق، كما يأمل تخطي المركز الـ15 في حال ضم النقاط الثلاث لرصيده ومواصلة رحلة الهروب من شبح الهبوط.