، اختتام دورة الحكام المستجدين.. و"العتيبي" يلفت الأنظار ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمستواه الفني وحضوره الذهني لإلمامه بقانون كرة القدم

اختتمت دورة الحكام المستجدين بمدينة الرياض تحت إشراف لجنة التحكيم وإدارة تعليم الرياض برئاسة الحكم محمد القرني وعضوية عبد العزير الأسمري وخالد صلوي ومحمد الدوسري وإشراف المحاضر مرعي العواجي.

وسلم الحكام في ختام الدورة شهادات الحكام المميزين وعلى رأسهم أصغر حكم في الدورة الكابتن عبد العزيز بن فيصل العتيبي لتميزه بالرغم من صغر سنه وقد أشاد الحكام بمستواه الفني وحضوره الذهني لإلمامه بقانون كرة القدم.

كما شهدت الدورة التطرق لعدة جوانب أهمها مراحل تطور التحكيم والعديد من المحاضرات القانونية ولقطات تلفزيونية وغيرها البرامج التي تهدف لصقل موهبة الحكم الصاعد وكذلك حضور أولياء أمور الحكام.