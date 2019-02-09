، اختتام دورة الحكام المستجدين.. و"العتيبي" يلفت الأنظار ،

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اختتمت دورة الحكام المستجدين بمدينة الرياض تحت إشراف لجنة التحكيم وإدارة تعليم الرياض برئاسة الحكم محمد القرني وعضوية عبد العزير الأسمري وخالد صلوي ومحمد الدوسري وإشراف المحاضر مرعي العواجي.
وسلم الحكام في ختام الدورة شهادات الحكام المميزين وعلى رأسهم أصغر حكم في الدورة الكابتن عبد العزيز بن فيصل العتيبي لتميزه بالرغم من صغر سنه وقد أشاد الحكام بمستواه الفني وحضوره الذهني لإلمامه بقانون كرة القدم.
كما شهدت الدورة التطرق لعدة جوانب أهمها مراحل تطور التحكيم والعديد من المحاضرات القانونية ولقطات تلفزيونية وغيرها البرامج التي تهدف لصقل موهبة الحكم الصاعد وكذلك حضور أولياء أمور الحكام.
اختتام دورة الحكام المستجدين.. و"العتيبي" يلفت الأنظارعبدالله الشهري الخليج 365 2019-02-09
اختتمت دورة الحكام المستجدين بمدينة الرياض تحت إشراف لجنة التحكيم وإدارة تعليم الرياض برئاسة الحكم محمد القرني وعضوية عبد العزير الأسمري وخالد صلوي ومحمد الدوسري وإشراف المحاضر مرعي العواجي.
وسلم الحكام في ختام الدورة شهادات الحكام المميزين وعلى رأسهم أصغر حكم في الدورة الكابتن عبد العزيز بن فيصل العتيبي لتميزه بالرغم من صغر سنه وقد أشاد الحكام بمستواه الفني وحضوره الذهني لإلمامه بقانون كرة القدم.
كما شهدت الدورة التطرق لعدة جوانب أهمها مراحل تطور التحكيم والعديد من المحاضرات القانونية ولقطات تلفزيونية وغيرها البرامج التي تهدف لصقل موهبة الحكم الصاعد وكذلك حضور أولياء أمور الحكام.
09 فبراير 2019 - 4 جمادى الآخر 1440
01:58 AM
بمستواه الفني وحضوره الذهني لإلمامه بقانون كرة القدم
اختتمت دورة الحكام المستجدين بمدينة الرياض تحت إشراف لجنة التحكيم وإدارة تعليم الرياض برئاسة الحكم محمد القرني وعضوية عبد العزير الأسمري وخالد صلوي ومحمد الدوسري وإشراف المحاضر مرعي العواجي.
وسلم الحكام في ختام الدورة شهادات الحكام المميزين وعلى رأسهم أصغر حكم في الدورة الكابتن عبد العزيز بن فيصل العتيبي لتميزه بالرغم من صغر سنه وقد أشاد الحكام بمستواه الفني وحضوره الذهني لإلمامه بقانون كرة القدم.
كما شهدت الدورة التطرق لعدة جوانب أهمها مراحل تطور التحكيم والعديد من المحاضرات القانونية ولقطات تلفزيونية وغيرها البرامج التي تهدف لصقل موهبة الحكم الصاعد وكذلك حضور أولياء أمور الحكام.
، اختتام دورة الحكام المستجدين.. و"العتيبي" يلفت الأنظار ،
المصدر : الخليج 365
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