، حرس الحدود بمكة ينقذ طفلاً يمنياً من الغرق أثناء سباحته بمسبح أبحر ،

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تمكنت فرق البحث والإنقاذ بقطاع جدة من إنقاذ طفل من الجنسية اليمنية، ويبلغ من العمر ثماني سنوات، من الغرق أثناء سباحته في مسبح أبحر.
وتفصيلاً أوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة الرائد فارس بن مسفر المالكي، أنه أثناء متابعة دورية البحث والإنقاذ لعملها المعتاد في الموقع شاهدت طفلاً يتعرض لحالة غرق وعلى الفور تم إنقاذه واستدعاء الهلال الأحمر للكشف عليه وتبين أن حالته الصحية مستقرة ولله الحمد.
وأهاب المالكي بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر والانتباه لأطفالهم وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود ( ٩٩٤) لطلب المساعدة متمنياً السلامة للجميع.
حرس الحدود بمكة ينقذ طفلاً يمنياً من الغرق أثناء سباحته بمسبح أبحرعبدالعزيز السلمي الخليج 365 2019-02-09
تمكنت فرق البحث والإنقاذ بقطاع جدة من إنقاذ طفل من الجنسية اليمنية، ويبلغ من العمر ثماني سنوات، من الغرق أثناء سباحته في مسبح أبحر.
وتفصيلاً أوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة الرائد فارس بن مسفر المالكي، أنه أثناء متابعة دورية البحث والإنقاذ لعملها المعتاد في الموقع شاهدت طفلاً يتعرض لحالة غرق وعلى الفور تم إنقاذه واستدعاء الهلال الأحمر للكشف عليه وتبين أن حالته الصحية مستقرة ولله الحمد.
وأهاب المالكي بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر والانتباه لأطفالهم وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود ( ٩٩٤) لطلب المساعدة متمنياً السلامة للجميع.
09 فبراير 2019 - 4 جمادى الآخر 1440
01:14 AM
"المالكي" أهاب بجميع المتنزهين بالحذر واتباع تعليمات السلامة البحرية
تمكنت فرق البحث والإنقاذ بقطاع جدة من إنقاذ طفل من الجنسية اليمنية، ويبلغ من العمر ثماني سنوات، من الغرق أثناء سباحته في مسبح أبحر.
وتفصيلاً أوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة الرائد فارس بن مسفر المالكي، أنه أثناء متابعة دورية البحث والإنقاذ لعملها المعتاد في الموقع شاهدت طفلاً يتعرض لحالة غرق وعلى الفور تم إنقاذه واستدعاء الهلال الأحمر للكشف عليه وتبين أن حالته الصحية مستقرة ولله الحمد.
وأهاب المالكي بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر والانتباه لأطفالهم وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود ( ٩٩٤) لطلب المساعدة متمنياً السلامة للجميع.
، حرس الحدود بمكة ينقذ طفلاً يمنياً من الغرق أثناء سباحته بمسبح أبحر ،
المصدر : الخليج 365
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