خادم الحرمين الشريفين يوافق على مبادرة الفاتورة المجمعة

افق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على مبادرة الفاتورة المجمعة ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص دعمًا للمنشآت، وتذليلاً لما قد يعترضها من معوقات، ويسهل تحقيق أهدافها، وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات.
كشف عن ذلك وزير العمل والتنمية الاجتماعية رافعًا شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد -حفظهما الله-
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